Esce oggi, in esclusiva per Amazon Prime Video, il film Anni da Cane, che è accompagnata dalla canzone di Achille Lauro Io e Te, un’intensa ballad che coinvolge profondamente le emozioni, giovani e acerbe, dell’adolescenza.

Il significato del testo, infatti, è legato alla trama del film, che vede come protagonista Sara, una sedicenne cinica e introversa, che dopo un incidente con un cane, si convince che gli anni della sua vita, da quel momento in poi, si devono contare come gli anni canini, ossia 7 anni per volta. Sicura di avere ancora poco da vivere, Sara decide di fare una lista di cose da realizzare prima di morire, bruciando le tappe della vita, fino a quando non conosce Matteo, un coetaneo che scombussolerà il suo strampalato progetto…

Il significato di Io e Te di Achille Lauro

Accompagnando le immagini e la trama del film, il singolo di Lauro, Io e Te, non fa altro che raccontare a proprio modo quella visione di vita propria degli anni dell’adolescenza, quel sentire sempre più forte e intenso di ogni emozione.

Ecco come lo stesso Achille Lauro descrive il significato della sua canzone:

“Io e te” sarà la colonna sonora del film “Anni da Cane”. La nuova ballad, che ho scritto e interpretato per Amazon, è un film alla Godard, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. L’amore maledetto dell’ultima sigaretta. Dal 22 ottobre a mezzanotte uscirà su tutte le piattaforme. Lusingato per questo lavoro, felice che Amazon abbia scelto me per seguire alcune delle tante produzioni di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie e documentari Achille Lauro

Nel film Anni da cane, che da oggi sarà a disposizione di tutti gli abbonati di Amazon Prime Video, Achille Lauro ha partecipato anche come attore, con un piccolo cameo. Insomma, sia per la colonna sonora che per la sua piccola apparizione, i fan non potranno perdersi questo progetto.

Cosa ne pensi di Io e Te di Achille Lauro? Lascia un commento per dire la tua.