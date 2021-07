Latte+ di Achille Lauro ha finalmente il suo video ufficiale, uscito l’11 giugno (giorno del compleanno di Lauro) e da oggi in rotazione radiofonica come nuovo singolo estratto da LAURO, terzo album dell’artista.

Sia gli effetti di montaggio del video che la scelta musicale rimandano a sound molto anni ’70, con chiari riferimenti al cult cinematografico Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, facendo proprio più l’aspetto estetico che quello morale del film.

Il brano risulta molto estivo e piacevole, anche se sicuramente non è quello più riuscito di Achille Lauro.

Il significato del testo e il video ufficiale di Latte+

Il video di Latte+, diretto dallo stesso Achille Lauro, è uno spaccato di vita vera, sicuramente una vita fuori dagli schemi, spericolata, ma non per questo meno realistica e credibile. Ecco come viene descritto:

Non è un videoclip, è vita vera.

Nessuno shooting, nessuna finzione.

Niente scenografie, no copioni costruiti, zero comparse.

Solo la vita spericolata a riflettori spenti Achille Lauro

Ma qual è il significato di Latte+? La canzone si pone come un vero e proprio inno di una generazione che ha voglia di osare, di strafare, di mettersi in moto ed agire. Latte+ diventa così una dedica a all’incoscienza che ci permette di fare anche follie, a quella pausa di tensione prima del grande salto. Energia, eccesso, proprio come si legge anche dal testo:

Tu chiamalo eccesso, ma

Forse è più Latte+ (Latte+)

Noi che giochiamo a farlo

È uno scandalo, è panico, è quello che vuoi

È di più

A me serve di più… dal testo di Latte+

Proprio rifacendosi a questo significato, il video si colora di spezzoni di immagini vaste e varie, che mostrano momenti di vita più o meno intensa, una vita vissuta sempre a mille. Il racconto di una generazione dedita all’immagine e alla vita sensazionalistica, all’esagerazione da inseguire sempre e comunque, per dare colore alla quotidianità.

E tu cosa ne pensi del video ufficiale di Latte+ diretto da Achille Lauro e del significato del testo? Lascia un commento per dire la tua.