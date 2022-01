Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è un cantante nato a Verona nel 1990. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei punti cardini del mondo dell’hip hop italiano e non solo. È sufficiente pensare che, all’attivo, ha ben 26 dischi di platino e 12 dischi d’oro.

La popolarità lo ha raggiunto partecipando, nel 2019, al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Esperienza ripetuta l’anno successivo sulle note di Me ne frego. Molto amato dai suoi fan e non solo, è in grado di attirare l’attenzione di tutti grazie al suo talento ovviamente, ma anche grazie ai suoi modi di fare ed al suo essere sempre eccentrico quando sale sul palco durante le sue esibizioni. È la voce di brani famosi come Bam Bam Twist, Marilù, C’est la vie fino al tormentone estivo Mille al fianco di Fedez ed Orietta Berti. Sappiamo che il 2022 inizierà alla grande per Achille Lauro che tornerà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo ed ha molte probabilità di portare a casa la vittoria.

Sicuramente, dopo l’esperienza nella città ligure, per lui vi saranno molte novità: una tra tutte l’uscita del suo album Lauro – Achille Idol Superstar. Si tratta di una versione inedita dell’album Lauro e qui troveremo ben sette bonus track che lo renderanno un lavoro inedito a tutti gli effetti. Ovviamente tra i nuovi brani troveremo anche Domenica, la canzone che Lauro porterà al Festival di Sanremo tra poco meno di un mese. Lauro – Achille Idol Superstar è disponibile, da oggi, in preorder in tutti i negozi, mentre uscirà l’11 febbraio a tutti gli effetti. Il cantante stesso ha voluto presentarlo sui social network rivelando che:

Il cantante Achille Lauro

“Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, osando, rischiando, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”.

Inoltre, a maggio inizierà il suo tour che lo porterà in giro per il nostro paese iniziando da Milano fino alle date finali attese a Roma.

La tracklist di Lauro – Achille Idol Superstar

Foxy

Domenica

Latte +

Come me

Rolling Stones

Generazione X

Barrilete cosmico

Sabato sera

Fiori Rosa

A un passo da dio

Lauro

Stupide canzoni d’amore

Femmina

Marilù

Pavone

Prequel

Solo Noi

Sexy Boy

Io e te

Ricordi d’inverni

E tu sei un fan di Achille Lauro? Cosa ti aspetti dalla sua avventura al Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!