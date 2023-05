Tutto è iniziato in quel del Chelsea Hotel di New York: davanti ad un Martini, è avvenuto l’incontro tra due eclettici emblemi della musica italiana contemporanea, ovvero Achille Lauro e Rosa Chemical.

Secondo quanto riportato, i due sono andati d’accordo sin da subito, condividendo numerosi aspetti sia da un punto di vista musicale che di vita vissuta e privata; proprio da questo neonato connubio, è stata generata la canzone “Fragole“, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme a partire da oggi, venerdì 12 maggio 2023.

Vediamo allora qui di seguito il significato e il testo di “Fragole“.

Significato di “Fragole”

Questo brano rispecchia in pieno lo stile spesso smaliziato di Achille Lauro e Rosa Chemical: racconta infatti di un sensuale incontro a due dominato da un continuo e costante tentativo di provocarsi vicendevolmente. Si parla di desiderio, dunque, fisico e mentale, e le fragole in questo senso sembrano assumere il ruolo di “frutto proibito“… servite insieme alla panna e allo champagne.

Testo della canzone

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

[Ritornello: Achille Lauro]

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina, domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

[Strofa 1: Achille Lauro & Rose Villain]

Tu vuoi le fragole

Noi che a fare l’amore, sì, è un film, è Los Angeles

Tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide

Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole

Oh sì (Ehi), fragole

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Fragole di sabato e domenica da me

Mi prometterai la luna

Io fingerò di crederti solo perché sei te

E non mi va di stare sola

Eh, eh-eh, che tanto, lo sai, è più forte di me

Più forte di me, più forte di me, più forte di me

[Ritornello: Achille Lauro]

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina, domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le fragole

[Strofa 2: Achille Lauro & Rose Villain]

Casa mia che stasera mi va

Non sai più farne a meno, non sai che fartene

Forse dopo, stasera, chissà

Ti invito da me, poi ti grido: “Vattene”

Oggi no, oggi no, oggi no

Ma tanto, lo sai, è più forte di me

Più forte di me, più forte di me (Ah, ah), più forte di me

[Ritornello: Achille Lauro & Rose Villain]

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà:

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina, domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

[Bridge: Achille Lauro]

Tu vuoi le fragole panna e champagne e un’isola deserta (Ulalalalalala)

È come una fragola e sa che mi gira la testa

(Ulalalalalala)

Al collo c’ho mille conchiglie ed un collier di perla

(Ulalalalalala)

Vorrebbe mangiarmi, sì, sono la sua caramella

Ulalalalalala

[Ritornello: Achille Lauro & Rose Villain]

Fragole panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà

“Non l’ho mai detto a nessuna”

Bambolina (Non chiamarmi così)

Domani torno da te

Con una nuova bugia (Oh no)

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le fragole

[Outro: Achille Lauro]

La la la la, la la la la

(Tu vuoi le)

La la la la, la la la la

(Sì, quelle fragole)

La la la la, la la la la

(Tu le vuoi le)

La la la la, la la la la

(Sì, quelle fragole).

Dopo aver letto il significato e il testo di “Fragole”, diteci le vostre opinioni su questo brano nei commenti!