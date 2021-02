In rotazione radiofonica da oggi 19 febbraio 2021, Achille Lauro con la sua nuova canzone dal titolo Solo Noi, una dedica speciale alla sua generazione, figli di un mondo complesso e straniante.

Ancora una volta Achille Lauro si pone come una voce che parla per tanti, e lo fa con una canzone dalla melodia profonda e toccante, perfettamente nel suo stile. La canzone, pubblicata nelle ultime ore, è accompagnata da un visual art video ufficiale che ci mostra uno sguardo dall’alto di una città, proprio come la canzone sembra guardarci dal di fuori per raccontare il nostro modo e le nostre vite.

Il significato del testo di Solo Noi di Achille Lauro

A spiegare il senso del testo di Solo Noi, ci ha pensato lo stesso Achille Lauro, che ha presentato la canzone come una dedica alla propria generazione, una generazione libera anche se prigioniera di un mondo assurdo, una generazione conscia della propria situazione, ma che alla fine ha imparato a vivere per quello che ha, a stare comunque bene così.

Ecco le parole usate dal cantante per descrivere il significato di Solo Noi:

Dedicata alla mia generazione.

Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera.

Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così.

Solo Noi è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso. Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l’ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna Achille Lauro

Il brano Solo Noi di Achille Lauro anticipa il suo sesto disco di inediti atteso per la prossima primavera e che uscirà per Elektra Records / Warner Music Italy.

E tu cosa ne pensi della nuova canzone dei Achille Lauro Solo Noi? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, ma prima leggi il testo per intero della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Solo Noi

E noi, senza un’anima

Senza umanità, solo noi

Immoralità, bipolarità

Solo noi

Mezza manica senza dignità

Solo noi

Senza identità, senza eredità

Soli e come, come, come

No, non chiedermi come come come

No

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te (Oh no, no, no)

Dici capita, fine tragica

Solo noi

Senza fiori né una lacrima

Solo noi

Senza padri, ma senza priorità

Solo noi

Senza casa, ma senza libertà

Soli e come, come, come

No, non chiedermi come come come (No)

Salvami tе

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami tе

Salvami te

Salvami te

Salvami te (Oh no, no, no)

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

Che casualità, questa abilità

Solo noi

Senza odori da, né grammatica

Solo noi

Senza amore, ma senza gravità

Solo noi

Immortalità, senza un aldilà

Solo noi

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

No, no, no

No, no, no

Salvami te

No, no, no

No, no, no

No, no, no