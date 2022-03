Achille Lauro si prepara a partecipare all’Eurovision Song Contest 2022 con Stripper, la canzone che rappresenta San Marino. In perfetto stile Lauro, Stripper è una canzone dall’animo rock che inneggia alla libertà di ognuno di sentirsi se stesso.

Così accanto a Mamhood e Blanco, che gareggeranno con Brividi, canzone che ha vinto al Festival di Sanremo, sul palco della competizione canora ci sarà anche Achille Lauro. Di sicuro il pubblico italiano si dividerà tra le due preferenze, ma forse per il significato del testo, si ritroverà molto più nel brano Stripper.

Ma vediamo più nel dettaglio qual è il senso del testo della canzone.

Il significato di Stripper di Achille Lauro

Nella canzone Stripper Achille Lauro gioca con il luoghi comuni e si diverte a capovolgerli, in nome della libertà personale di sentirsi totalmente se stessi, senza remore e senza paure.

Il testo della canzone, inoltre, riporta tante citazioni, rifermenti a cantanti come Madonna, Britney Spears, e la famosa frase dei Beatles che recita All you need is love, che per Achille Lauro diventa All I need is love. Si rimarca così la voglia di compiacere se stessi, rispettare la propria natura, liberarsi dai pregiudizi.

Ma che stupida voglia che ho

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me dal testo di Stripper

Una canzone che grida alla libertà e lo fa in modo libero e brillante. Tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Stripper di Achille Lauro.