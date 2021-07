Adam Demos, attore australiano classe 1985, e Sarah Shahi, attrice statunitense classe 1980, sono entrambi noti al pubblico poiché sono i protagonisti di Sex/Life, la serie tv di Netflix uscita da poco, ma che ha già ottenuto un grande riscontro da parte dei telespettatori.

La serie tv racconta la storia di Billie, una donna che vede scontrarsi il suo audace passato con il suo presente di mamma e moglie, nel momento in cui nella sua vita torna Brad, un ex fidanzato ribelle che non riesce a dimenticare. I protagonisti di questa relazione “tossica” sono proprio Adam Demos e Sarah Shahi. Non tutti sanno, però, che i due si sono innamorati anche nella vita reale. Durante la riprese della serie televisiva lo scorso autunno, in Canada. Ed a differenza della finzione, la loro non è per nulla una coppia tossica, anzi i due sono molto felici insieme con l’attrice che ha ritrovato il sorriso dopo aver divorziato da Steve Howey, suo marito per undici anni e che l’ha resa mamma di tre figli: Know, William e Violet. Alla fine delle riprese della prima stagione di Sex/Life, Sarah Shahi aveva lasciato un messaggio sui social affermando che:

Adam Demos e Sarah Shahi sul set di Sex/Life

“Questo spettacolo è stato più di un semplice show. Ha cambiato la direzione della mia vita. Ha liberato parti del mio cuore che avevo nascosto per così tanto tempo. Mi ha aiutato a trovare la mia verità. Mi ha risolta. Finalmente“.

Parole che adesso assumono tutto un altro significato e ci fanno capire a cosa si riferisse veramente l’attrice parlando della nuova direzione presa dalla sua vita. Un amore che i due vivono alla luce del sole, consapevoli di essere anime gemelle e con Adam Demos che non ha problemi a definire la sua fidanzata “il mio per sempre ed oltre”, parole che hanno fatto emozionare il pubblico.

E tu hai visto Sex/Life su Netflix? Sapevi che Billie e Brad nella vita reale sono una coppia?