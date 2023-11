Adam Driver, protagonista di “Ferrari” di Michael Mann, si recherà a Camerimage Film Festival di quest’anno per ritirare il Premio Speciale EnergaCamerimage per un Attore.

Per l’occasione presenterà anche il suo nuovo film, in concorso al Festival di Camerimage che si terrà a Toruń. Polonia, dall’11 al 18 Novembre.

Driver è stato definito un attore versatile che apporta intensità silenziosa e comprensione emotiva alla pletora di personaggi in cui ha interpretato la sua carriera. La sua impressionante filmografia comprende collaborazioni con molti dei registi più importanti e rispettati del settore, tra cui JJ Abrams, Noah Baumbach, Leos Carax, Joel ed Ethan Coen, Francis Ford Coppola, Lena Dunham, Clint Eastwood, Jim Jarmusch, Rian Johnson, Spike Lee. , Martin Scorsese, Ridley Scott, Steven Spielberg e Steven Soderbergh.

Adam Driver Camerimage Film Festival: grande attesa per “Ferrari”

Nel film biografico di Michael Mann, Driver interpreta il leggendario pilota e imprenditore automobilistico Enzo Ferrari.

Driver è noto per l’imprevedibilità delle sue scelte di recitazione e per il modo in cui lavora all’unisono con i registi per utilizzare il linguaggio visivo del film nell’interesse di una narrazione coinvolgente.

La pellicola è basata sulla biografia del 1991 “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine”, scritta dal giornalista di sport motoristici Brock Yates. Tracciando il viaggio personale di un uomo, “Ferrrari” approfondisce le sue difficoltà personali e professionali durante la movimentata estate del 1957. Altri attori che interpretano i personaggi della turbolenta storia includono Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell e Patrick. Dempsey.

La bancarotta minaccia la fabbrica che lui e sua moglie Laura, hanno costruito dal nulla 10 anni prima. Il loro instabile matrimonio è stato messo a dura prova dalla perdita del figlio un anno prima, e Ferrari fatica a riconoscere il figlio avuto con Lina Lardi. Nel frattempo, la passione per la vittoria dei suoi piloti li spinge al limite mentre si lanciano nell’insidiosa corsa di 1.000 miglia attraverso l’Italia, la Mille Miglia.

Mann ha girato gran parte del film a Modena, in Italia, dove Enzo Ferrari è nato e ha costruito il suo impero. Il film ha debuttato a Venezia, dove ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti e mezzo dopo la sua première al Lido.

E tu cosa ne pensi di Adam Driver al Camerimage Film Festival? Lascia un commento!