Accantonando per un attimo la sua attività con i Maroon 5, Adam Levine si è dedicato ad una canzone positiva e spassosa dedicata ai più piccoli. Si tratta di Good Mood, colonna sonora del film dei Paw Patrol, nuovi eroi nelle serie animate, che ora troneggiano anche al cinema.

Non è un mistero, infatti, il grande successo che Paw Patrol: Il Film ha avuto sia negli Stati Uniti che in Italia, dove è arrivato nei primi posti del Box Office già dopo il primo weekend di programmazione.

Con Good Mood, inoltre, Adam Levine ha voluto meravigliare e inorgoglire sua figlia, che da fan dei Paw Patrol ha subito visto suo padre come un vero e proprio eroe. Ma c’è da dire che la canzone è davvero molto piacevole, e non solo per i bambini, anche per i grandi.

Il significato di Good Mood di Adam Levine

Come suggerisce già il titolo della canzone, Good Mood ci trasmette tanta positività e buon umore. Leggendo il testo, la cui traduzione troverai alla fine dell’articolo, si capisce che parli di amicizia e collaborazione.

I Paw Patrol, infatti, sono una squadra di sei cuccioli, ognuno con un’abilità particolare, sempre pronti ad intervenire per risolvere i problemi di Ryder, il ragazzino di 10 anni protagonista della storia. Una vera e propria amicizia, quindi, che corre in soccorso quando c’è un situazione difficile e qualche guaio da risolvere.

Come dice infatti il testo:

Ogni volta che chiamerò, sarai pronto

In qualsiasi momento, in qualsiasi momento

E quando mi giro, ti vedo lì

Hai sempre un modo per far scomparire un problema dal testo tradotto di Good Mood

Che dire, una canzone davvero piacevole, colonna sonora di un film che è già un successo, e che continuerà a fare compagnia ai nostri bambini.

E tu cosa ne pensi di Good Mood di Adam Levine? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione che trovi qui sotto.

La traduzione di Good Mood

Mi fai ballare, sì, lo fai, oh

Hai il mio cuore che batte il ritmo quando ti muovi

Non ho bisogno di piani, mi sento sicuro

Come se ci fosse un arcobaleno di magia accanto a te

Quando va bene, quando va male, sì, mi hai preso

Non solo in questa città perché mi fai sentire

Ogni volta che chiamerò, sarai pronto

In qualsiasi momento, in qualsiasi momento

E quando mi volto, ti vedo lì

Hai un modo per far scomparire un problema

Fino alle nuvole, sto girando intorno

E ora sai perché

Perché nessuno in questo mondo può farmi sentire amato

Nel modo in cui tu lo fai adesso

No, nessuno in questo mondo può buttarmi giù

Quando sono di così buon buon umore adesso

Ooh, woo-hoo

Buon umore

Salta nella mia corsa, non lo sai, eh?

Abbiamo il sole che splende sempre ovunque andiamo

Non abbiamo bisogno di una mappa, ci limitiamo a scivolare

Lascia che l’atmosfera ti dia una direzione, prendi il controllo

Quando va bene, quando va male, sì, mi hai preso

Non solo in questa città perché mi fai sentire

Ogni volta che chiamerò, sarai pronto

In qualsiasi momento, in qualsiasi momento

E quando mi giro, ti vedo lì

Hai un modo per far scomparire un problema

Fino alle nuvole, sto girando intorno

E ora sai il perché

Perché nessuno in questo mondo può farmi sentire amato

Nel modo in cui lo fai tu ora

No, nessuno in questo mondo può buttarmi giù

Quando sono di così buon, buon umore adesso

Ooh, woo-oh

Buon umore

Oh oh oh

Ooh, woo-hoo

Mi fai sentire bene

Buon umore

Ehi, ah, oh, oh

Mi metti di buon umore

Woo, oh-ooh, oh

Yeah Yeah

Hey

Oh oh oh

Mi fai sentire (buon umore)

Woo, oh-oh, oh

Mi fai sentire bene

Buon umore

Mi fai

Woo, buon umore

Buon umore