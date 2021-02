La notizia non piacerà certamente ai fan del commissario più amato d’Italia ma va, purtroppo, data: chiude la serie tv di Montalbano, dopo quattordici anni di onorata carriera e di ascolti sempre altissimi. L’annuncio che non ci saranno nuovi episodi in televisione ha gettato nello sconforto moltissimi telespettatori, ma è certo e definitivo.

A quanto pare, infatti, dopo la scomparsa dell’autore dei romanzi omonimi da cui la serie è tratta, Andrea Camilleri, avrebbe poco senso continuare a produrre episodi che non si basano più sulle storie narrate dallo scrittore siciliano.

Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana prodotta dal 1999 e trasmessa dalla Rai, che racconta le vicende del commissario di polizia Salvo Montalbano – interpretato dall’attore Luca Zingaretti -, ambientate nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata. In ogni episodio il protagonista è alle prese con crimini di mafia, omicidi, rapimenti e casi gialli del più vario malaffare che avvengono nella località siciliana.

Grazie al suo acume, alla sua caparbietà e alle sue capacità investigative, il commissario Montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta, a risolvere casi e misteri, a far trionfare la giustizia che, però, non sempre, riesce a trionfare come ci si aspetterebbe.

L’ultima puntata di Montalbano in tv

L’ultimo episodio della serie andrà in onda il prossimo lunedì 8 marzo, data in cui tutti i fan della serie devono prepararsi a dire addio alle avventure del commissario Salvo Montalbano. La notizia, trapelata nelle ultime ore, è stata anticipata dall’attore Peppino Mazzotta, che nella fiction interpreta il fidatissimo ispettore Giuseppe Fazio.

L’attore, durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha deciso di fare questa importante rivelazione gettando nello sconforto, oltre ai fan della serie, anche il primo cittadino di Noto che si è fatto portavoce presso gli altri colleghi del territorio e il presidente della Regione Nello Musumeci.

Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, preoccupato che la fine delle riprese porterà a meno introiti turistici per il territorio, avrebbe infatti chiesto a colleghi e al presidente di intervenire. Il commissario Montalbano, infatti, ha dato a tutti una visibilità enorme grazie alla scelta della produzione di ambientare la fiction nei paesi barocchi tra Ragusa e Siracusa.

E, non contento, il sindaco di Noto si sarebbe ulteriormente esposto, chiedendo ai produttori della fiction di non concludere il loro lavoro prima di aver girato un conclusivo episodio tratto dall’ultimo romanzo di Andrea Camilleri, Riccardino:

“Girate Riccardino. Impensabile ed oltremodo irriverente nei confronti del grande maestro Camilleri non realizzare l’episodio ispirato all’ultimo libro della serie di Montalbano. Dobbiamo unire tutte le forze e metterci al servizio di questo ultimo fondamentale episodio della fiction televisiva che così si congederà definitivamente dal suo affezionato pubblico internazionale. Il Val di Noto non può assistere inerme a questa “indecisione” generale e deve farsi promotore e protagonista di questo grande atto d’amore per il Maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti. Nessun protagonismo ma condivisione e spirito di squadra, con la stessa tenacia e determinazione che il Commissario Montalbano ha sempre evidenziato nelle sue risolutive indagini.”.

La serie de Il commissario Montalbano è stato sempre acclamata da pubblico e critica, sin dal suo esordio televisivo avvenuto prima degli anni duemila. Ha messo d’accordo telespettatori d’ogni tipo, dai più esigenti a quelli meno, riuscendo a portare davanti alla tv anche persone che avevano sempre snobbato le serie televisive.

C’è chi ha apprezzato la storia, lodando in particolare il fascino delle ambientazioni, la scrittura delle storie raccontate e il carisma dei personaggi, principali e anche di quelli secondari. Anche a livello di ascolti la serie ha ottenuto risultati eccellenti, ottenendo il plauso del pubblico sin dal debutto e poi confermandosi nel corso della sua messa in onda ventennale, affermandosi come la serie più seguita del panorama televisivo contemporaneo italiano.

Il commissario Montalbano è stato trasmesso in più di 20 paesi al mondo, in particolare nel 2016 è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito. Pur trattandosi di una serie televisiva, ogni episodio è girato come un film TV a sé stante legato agli altri da una labile trama orizzontale. Ad oggi sono stati girati 36 episodi suddivisi su 14 stagioni.