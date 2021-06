1 luglio 2021: segnatevi questa data perché, per la prima volta, nei cinema italiani arriverà la saga cult francese di spionaggio con protagonista il famoso Agente Speciale 117. Il primo film della trilogia, prodotto da Michel Hazanavicius, e che vede protagonista l’attore Jean Dujardin si intitola Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Missione Cairo ed anticipa il secondo capitolo Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Missione Rio (in arrivo il 29 luglio) ed il terzo Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera (atteso in Italia per settembre).

Nel primo film della trilogia troviamo, oltre il protagonista Jean Dujardin, François Damiens, Khalid Maadour, Youssef Hamid, Arsène Mosca, Constantin Alexandrov, Claude Brosset, Laurent Bateau, Saïd Amadis, Eric Prat, Abdellah Moundy, Philippe Lefebvre, Richard Sammel e Aure Atika. Forse non tutti sanno che Agente Speciale 117 è stato scritto da Jean Bruce prima che Ian Fleming scrisse i famosi romanzi dell’agente 007 diventato famoso in tutto il mondo.

Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Missione Cairo

La trama di Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica – Missione Cairo

Egitto, 1955. Durante la Guerra Fredda, la città de Il Cairo diventa il crocevia internazionale delle spie dove tutti complottano contro tutti. La famiglia del deposot Re Farouk vuole cercare di riprendersi il trono, ma deve fare i conti con la setta religiosa delle Aquile di Cheope, assettate di potere. Preoccupato per la situazione, il Presidente della Repubblica Francese, manda la spia Hubert Bonisseur de la Bath, ovvero l’Agente Speciale 117. Ce la farà a sventare la crisi mondiale oppure, al contrario, il pericolo più grande sarà proprio il suo arrivo?

Proprio nel trailer ufficiale, rilasciato di recente in Italia, assistiamo all’arrivo dell’Agente Speciale 117 in Egitto ed è un mix di sue battute e di misunderstanding il tutto condito dalla tipica ironia francese. Ovviamente, ci sarà anche una parte romantica con il suo flirt con una bella donna del posto.

E tu conoscevi l’Agente Speciale 117? Andrai a vedere il primo film al cinema? Ti aspettiamo nei commenti!