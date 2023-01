Quevedo é tornato con “Ahora Què” il brano uscito oggi, Venerdì 20 Gennaio 2023 e tratto dal suo nuovo album “Donde Quiere Estar”.

Il successo di Quevedo é arrivato a livello internazionale grazie al tormentone realizzato con Bizarrap nel 2022. Ora invece il giovanissimo rapper spagnolo, nato a Madrid ma vissuto a Gran Canaria ha finalmente pubblicato il suo nuovo album da solista.

“Donde Quiere Estar” è un album che riflette il desiderio del cantante di voler essere sulla sua isola, a Gran Canaria. L’album è infatti ricco di riferimenti che ogni canarino potrà apprezzare.

Il sito web in cui sarebbe stato presentato l’album è stato preso d’assalto in pochi minuti ed è stato impossibile accedervi a causa del numero di persone che volevano assistere in streaming al lancio dell ‘”album dell’anno”. A breve inizierà anche il suo primo tour e i biglietti sull’isola protagonista di questo album sono già esauriti.

Il significato di “Ahora Què” di Quevedo

“Ahora Què” è una canzone in cui si riflette tutto ciò che la musica significa per l’artista di Gran Canaria. Racconta ciò che il rapper ha realizzato ma anche i suoi dubbi sul futuro ( “2021 semina, 2022 raccogli, 2023 corona, 2024 scompare” ).

La sua carriera è infatti iniziata poco dopo la fine delle restrizioni da Covid-19 e il successo è arrivato all’improvviso portando con sè molte aspettative e desideri ma anche dubbi e paure.

Nel video il cantante appare su una barca in mezzo al mare mentre canta proprio di tutto ciò che rappresentano per lui le Isole Canarie.

Traduzione di “Ahora Què” di Quevedo

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì…

Quevedo con il Linton, mai

La mente sfiora il cielo, sì

Linton, lascia perdere la tromba, ogni volta che lo fa è un bastone, eh

LPGC, sapete

Questa vita, mamma, è un dono (Oh-oh)

L’isola ha rubato la scena

Ho appena messo la mano fuori (Oh-oh, oh)

E Dio mi ha dato il dono

Giuro che mi sento come un figlio di puttana (Oh-oh)

Lasciate che il vostro colore sia la vostra ispirazione (Oh-oh)

Eravamo solo in quattro a lavorare su questa roba quando è stato avviato il progetto.

E sta accadendo tutto così in fretta che mi gira la testa ogni volta che ci penso.

Ma passa quando mi ricordo di tutti i sacrifici e gli sforzi, si

O quando mi dà un bacio

Ogni volta che sono teso

Il giorno in cui ho incontrato Sergi sapevo per certo che avremmo fatto la storia.

Faremo un migliaio di bastoni, rideremo, piangeremo, papà, e il resto è storia, sì sì sì sì

Momenti che non lasceranno mai i nostri ricor

LI LB, mami, ovvero: “i preferiti della tua ragazza”.

Non dimentico mai coloro che erano nei tempi che furono sbagliati

Festa con Rosito ed Edu quando il clika entra nella capitale (Ah-ah)

Se un giorno morirò, voglio che Wos e Saot parlino del mio documentario.

Si sono fidati di me quando non ero nessuno, si sono fidati di me quando non c’era nessuno”.

Mamma, ora abbiamo tutto, abbiamo un sacco di cose tra cui scegliere

Non provare nemmeno a parlare con Félix, non ha intenzione di scopare.

2021 seminare, 2022 raccoglier

2023 corona, 2024 scompare, sì

La mamma è forte, il papà è forte, cosa voglio di più?

I soldi non mi rendono felice, anche se offrono sette zeri.

La Porsche Cayenne color vino, con sedili in pelle

Bloccati sull’isola, bloccati in Spagna, bloccati in tutto il mondo

A scuola mia sorella fa finta di essere mia sorella, sì

Anche l’altra mia sorella è di fronte a una sorella (sì, sì, sì, sì).

La mia ragazza si fa avanti, fa le foto nel mio letto, sì (Yeah)

E la mamma non confina, ma potrebbe farlo per il fatto di essere la mia mamma.

Rido perché lei parla di me e loro non mi vedono nemmeno

E io che scrivevo e fumavo mi sono visto in cima per caso

E ora si può vedere solo la punta dell’iceberg

Papà, non ce n’è uno più duro, se c’è, dimmi chi è

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì…

Quevedo con il Linton, mai

Sì

LPGC, sapete

Linton, lascia andare la tromba, ogni volta che lo fa è una bacchetta, eh

LPGC, sapete

Questa vita, mamma, è un dono (Oh-oh)

L’isola ha rubato la scena

Ho appena messo la mano fuori (Oh-oh, oh)

E Dio mi ha dato il dono

Giuro che mi sento come un figlio di puttana (Oh-oh)

Lasciate che i vostri amici siano la vostra ispirazione (Oh-oh)

Eravamo solo in quattro a lavorare su questa roba quando è stato avviato il progetto.

E sta accadendo tutto così in fretta che mi gira la testa ogni volta che ci penso.

Ma passa quando mi ricordo di tutti i sacrifici e gli sforzi, si

O quando mi dà un bacio ogni volta che sono teso

E tu, hai già ascoltato “Ahora Què” di Quevedo? Scrivi cosa ne pensi!