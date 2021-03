Aiello è arrivato al Festival di Sanremo con la canzone Ora e, probabilmente, si aspettava un’avventura diversa ed, invece, si trova ad essere uno dei nomi costantemente in fondo alla classifica. Nonostante questo, il cantante classe 1985 continua a dare tutto se stesso divertendosi ed, al tempo stesso, cercando di rendere unica questa esperienza. Tuttavia, anche la serata di ieri non lo ha visto brillare ed ha ottenuto solo il ventiduesimo posto durante la serata dedicata alle canzoni d’autore.

Aiello a Sanremo 2021: la scelta di Gianna

Per la serata dedicata alla cover, Aiello ha scelto la canzone Gianna di Rino Gaetano. Come sappiamo, il cantante è molto legato alle sue origini: romano d’adozione, ma cosentino di nascita. Infatti, il 12 marzo uscirà il suo progetto discografico dal titolo Meridionale. Proprio per questo motivo, non poteva non scegliere Rino Gaetano, nato a Crotone, ma uno dei pilastri della musica italiana. É Aiello stesso a parlarne:

“Portare sul palco dell’Ariston Gianna di Rino Gaetano è un onore ed al tempo stesso una grande responsabilità”.

Aiello sul palco del Festival di Sanremo

L’esibizione di Aiello durante la serata cover a Sanremo 2021

Per assistere alla performance di Aiello sul palco del Festival di Sanremo, è stato necessario aspettare le 2 di notte. Il cantante ha scelto di esibirsi con il rapper italiano Vegas Jones sulle note di Gianna facendo ballare i telespettatori (quei pochi rimasti ad assistere allo spettacolo in piena notte) con una canzone dal ritmo allegro e spensierato. Tuttavia, la sua esibizione non ha convinto ed anzi ha ottenuto commenti poco positivi da parte del web.

