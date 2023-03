Aiello è un cantautore di Cosenza classe 1985. Voce di brani come La mia ultima storia, Che canzone siamo, Fino all’alba, Arsenico, Certe lune e Quel cane per citarne alcune, nel febbraio 2022 è arrivato sul palco dell’Ariston con la canzone Ora, ma non è riuscito a convincere il pubblico e la critica ed è arrivato venticinquesimo al Festival di Sanremo. Poi però ha conquistato il pubblico soprattutto grazie ai brani Paradiso e Domani Torno, diventati tormentoni del 2022.

Ed oggi Aiello è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Aspettiamo Mattina che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di Aiello che uscirà per Columbia Record e Sony Music Italy e che dovrebbe vedere la luce entro la fine di quest’anno.

Il cantante Aiello

Il significato di Aspettiamo Mattina

Aspettiamo Mattina, il nuovo singolo di Aiello, è stato scritto dal cantautore calabrese stesso ed è prodotto da Brail. Viene definito come un ritorno con il sorriso, dolce, cristallino, per una ballad con una scrittura diretta, poetica, sempre contemporanea e capace di intercettare emozioni e stati d’animo autentici. Aspettiamo Mattina, infatti, è il racconto di un amore che con molte difficoltà ed a più riprese cerca di farsi strada: una storia d’amore che ha aspettato troppo tempo, ma che nonostante questo non a mai perso la speranza. Aiello, infatti, canta “Vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, aspettiamo mattina”. Inutile dirlo, le sue fan sono già innamorate della canzone e non vedono l’ora di poterla sentire live.

E tu sei un fan di Aiello? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Aspettiamo Mattina? Ti aspettiamo nei commenti!