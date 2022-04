Aiello è un cantautore di Cosenza classe 1985. Voce di brani come La mia ultima storia, Che canzone siamo, Fino all’alba, Arsenico, Certe lune e Quel cane per citarne alcune, lo scorso febbraio è arrivato sul palco dell’Ariston con la canzone Ora, ma non è riuscito a convincere il pubblico e la critica ed è arrivato venticinquesimo al Festival di Sanremo.

Ed oggi, venerdì 29 aprile, torna protagonista nel mondo musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Paradiso. Il brano è stato prodotto da Brail (produttore da sempre presente al fianco di Aiello) con Michele Canova. A tal proposito, Aiello racconta che:

“Sto tornando con una canzone per me speciale, non sopporto più l’idea di ascoltarla da solo. Ho iniziato un percorso per imparare a vivere il presente, a vincere l’ansia, ad essere meno duro con me stesso, a godermi di più gli eventi, gli incontri. In questi mesi mentre vi leggevo chiedermi che fine avessi fatto: io scrivevo, cadevo ed ancora scrivevo. Ho incrociato cuori nuovi, qualcuno l’ho appena assaggiato, altri li ho solo accarezzati, in uno ho provato ad entrarci dietro, ma era pietra dura”.

Il significato di Paradiso

Paradiso, il nuovo singolo di Aiello, racconta gli inizi di una storia d’amore appena nata. Quando da una parte i protagonisti vivono al massimo con la fiducia e l’entusiasmo di un nuovo rapporto, ma al tempo stesso, dall’altra parte, hanno paura di farsi del male e cercano, in modo vano, di frenare la corsa del loro cuore. Il cantante stesso parlando della nuova canzone rivela che:

Il cantante Aiello

“Questa canzone racconta dei primi imbarazzi, le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore, forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento. Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto che eri in Paradiso”.

Aiello, inoltre, è sicuro che:

“Se potessimo vivere in loop i primi 15 giorni di ogni storia che nasce, forse non ci lasceremmo mai, forse non esisterebbero più cuori solitari, e questo, senza alcun dubbio, io lo chiamerei Amore”.

Nel frattempo, il cantautore calabrese è in giro per i club del nostro paese con il tour organizzato da Vivo Concerti e che vede praticamente tutte le date sold out come ad esempio quella di Firenze, di Venaria Reale, del Fabrique a Milano, di Napoli e di Roma. D’altronde, a distanza di due anni, con la pandemia che ci ha costretto ad abbandonare la musica live, ora il pubblico non vede l’ora di ascoltare dal vivo il loro idolo.

E tu sei un fan di Aiello? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo brano Paradiso? Ti aspettiamo nei commenti!