Aiello è un cantautore di Cosenza classe 1985. Appassionato del mondo della musica da sempre, decide di farlo diventare una professione soprattutto dopo che, nel luglio 2019, vince il premio Lunezia Stil Novo con il singolo Arsenico. E proprio questo brano viene certificato disco di platino.

Voce di brani come La mia ultima storia, Che canzone siamo, Fino all’alba, Arsenico, Certe lune e Quel cane per citarne alcune, nel febbraio 2022 è arrivato sul palco dell’Ariston con la canzone Ora, ma non è riuscito a convincere il pubblico e la critica ed è arrivato venticinquesimo al Festival di Sanremo. Poi però ha conquistato il pubblico soprattutto grazie ai brani Paradiso, Aspettiamo Mattina e Domani Torno. Ed oggi Aiello è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Talete che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo è stato scritto dallo stesso Aiello e conta sulla produzione di Brail, come la maggior parte dei suoi successi. Non mancano riferimenti al mondo greco ed al filosofo Talete.

Il cantante Aiello

Il significato di Talete

Talete, il nuovo singolo di Aiello, è pronto per diventare uno dei tormentoni di questa estate grazie alla sua forza melodica ed alla sua autenticità. Simboleggia un nuovo inizio per il cantautore che, questa volta, si ispira alla UK Dance e ci trasporta nel periodo più magico dell’anno, l’estate, quando è il periodo più fortunato per gli incontri e le nuove conoscenze. In estate, infatti, sembra che tutto sia possibile e che le storie d’amore siano destinate a durare per sempre, senza spegnersi mai. Pelle, passione, intrecci sono i protagonisti della canzone e dell’estate. Ci porta in una dimensione di spensieratezza e di divertimento. A proposito del brano, Aiello rivela che:

“Questo pezzo è autobiografico, e racconta di come puntualmente d’Estate finisco per perdere la testa. Negli ultimi anni tra giugno e luglio mi prendo una cotta che divampa poi ad Agosto e termina intorno a Settembre, tutte le volte. Mi piace credere che questa estate, Talete possa sfatare il mito delle storie che durano il tempo di una stagione”.

