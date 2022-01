Non solo Big al Festival di Sanremo 2022, tra i giovani talenti troviamo infatti anche Aka 7even, rapper idolo dei giovanissimi, che fa il suo debutto sul palco dell’Ariston con la canzone Perfetta Così.

Aka 7even, per chi non lo conoscesse ancora, muove i suoi primi passi nei talent X Factor prima (dove però viene eliminato), e Amici di Maria De Filippi poi, dove raggiunge il secondo posto della classifica dei cantanti. La sua carriera musicale come cantautore e rapper inizia infatti proprio nel talent di Canale 5, dove riceve un contratto discografico con la Columbia Records.

Pubblica così singoli come Mi Manchi e Loca, che l’hanno infine portato all’album di debutto Aka 7even con il quale è arrivato a vincere l’MTV Music Award come miglior artista italiano.

Un ottimo curriculum per Aka 7even, che però mette piede per la prima volta su di un palco così importante come quello di Sanremo. Sarà all’altezza delle aspettative dei suoi fan?

Nell’attesa che inizi il Festival, che andrà in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio, vediamo di scoprire qualcosa in più su Perfetta Così, la canzone che segna il debutto di Aka 7even a Sanremo.

Qual è il significato di Perfetta Così di Aka 7even?

Siamo certi che Aka 7even porterà a Sanremo 2022 un’aria nuova, fatta di una musica meno tradizionale che strizza l’occhio ai più giovani. Pare infatti che, anche quest’anno, la mossa di Amadeus, presentatore e direttore artistico, sia quella di aprire le porte alla musica più contemporanea, come quella di Aka 7even.

Con Perfetta Così, Aka 7even vuol parlare di un argomento molto importante, ossia l’accettazione di se stessi. La canzone è una dedica d’amore, forse anche semplice e un po’ banale, che però vuol descrivere una persona perfetta così com’è, e non solo per quel che riguarda l’aspetto fisico e l’apparenza esteriore, ma anche per quello che si è dentro e per come si è capaci di rendere il mondo un posto migliore.

E così la bellezza è quella dei difetti, delle imperfezioni, quelle cose che ci rendono unici e inimitabili.

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così dal testo di Perfetta Così di Aka 7even

Le premesse per fare un ottimo Festival di Sanremo ci sono tutte. Vedremo come saprà stupirci Aka 7even…

