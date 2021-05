L’edizione di Amici 20 ci ha permesso di conoscere moltissimi talenti: tra i tanti, sicuramente uno tra quelli che ha avuto più successo è Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, allievo di Anna Pettinelli che a suon di hit e qualche momento difficile è arrivato alla semifinale del famigerato talent show condotto da Maria de Filippi.

Nato in provincia di Napoli, Luca fa parte di quella cerchia di ragazzi che ad Amici 20 sono entrati nella primissima puntata del pomeridiano, insieme ai suoi inseparabili compagni San Giovanni e Deddy. Nonostante sia da tantissimo tempo nella scuola, a sottolineare il suo talento, il suo percorso è stato pieno di alti e bassi e momenti difficili in particolar modo legati alla sua vita privata.

La partecipazione a X Factor

Luca ha partecipato a X Factor nel 2017, edizione in cui c’era Fedez come giudice. Il suo percorso è durato fino ai bootcamp, oltre il quale non è riuscito ad andare. Insieme al cantante Biondo ha pubblicato il singolo “Coco”, prima di cambiare definitivamente nome in Aka7even, pseudonimo che lo ha accompagnato anche ad Amici 20.

Durante il percorso il concorrente, che il prossimo ottobre compirà 21 anni, ha stretto un rapporto speciale con la ballerina di latino americano Martina Miliddi, con la quale per un periodo è anche stato insieme. Come da poco dichiarato dalla ballerina a Verissimo, il loro rapporto sembra però essere finito per delle incomprensioni.

Poco male, perchè sempre che proprio alla ballerina sia dedicata la bellissima “Mi manchi“, secondo inedito pubblicato nella scuola da Aka7even, da poco diventato disco d’oro.

Le scorse settimane Luca ha presentato anche il suo nuovo inedito “Loca“, una vera e propria hit estiva destinata a diventare un tormentone. Che anche “Loca” possa diventare un disco d’oro? Solo il tempo potrà dircelo, insieme anche a chi sarà il vincitore della categoria canto di quest’edizione di Amici.

Vi lascio al testo di “Mi manchi” e “Loca“, singoli del concorrente di Amici 20 Aka7even.

Testo di “Mi manchi” di Aka7even, concorrente di Amici 2020

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca il respiro la notte

Mi manca il sapore di un bacio

Mi mancano le tue carezze spontanee di quanto passavi per caso

Mi mancano i vuoti che tu mi colmavi sapendo anche dove eravamo

Mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c’era scritto “ti amo”

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

Chissà se ti mancherò

Perché mancarsi è universale

Chissà se ti rivedrò

Perché mancarsi fa più male

Di non averti più

Di non amarti più

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre parli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

C’è che sto bene con te

E che mi manchi anche quando ci sei, ah

So che stai bene con me

E se ti manco qualcosa c’è

Mi manca guardarti

Mentre dormi, mentre balli, mentre sogni

E ti nascondi in debolezze che non hai

Mi manca svegliarmi al mattino, vedendoti in giro

E sapendo che da me verrai

Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po’ mi mancherai

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di te?

Oh, oh, oh, oh, oh

Cosa c’è che mi manca di me?

Testo di “Loca” di Aka7even, concorrente di Amici 2020

Per te ho il sole in testa come nelle Hawaii

e mi guarda come se non mi avesse visto mai

su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così,

mi fai così yeah yeah



arrossisci quando passo

come un frutto tropicale

se rivedo quel tuo sguardo

io vedo il mare



lei è loca loca loca



vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam



ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam



bebecita un’altra notte ancora

noi su una spiaggia come a Pamplona

dimmi cos’hai togli quei vestiti e beviamoci un drink

così tropicale che sembra di essere a Medellin



sciogliti i capelli e facciamolo sì

un altro tuffo un’altra notte un’altra estate così lei è loca loca loca



vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam



oooh ooh



loca, loca

loca, loca



ra pa pa pam



lei è loca loca loca



vuole solo la mia bocca bocca bocca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam



ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam