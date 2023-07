Alan Walker è un disc jockey e produttore discografico del Regno Unito classe 199. Ha raggiunto il vero successo mondiale con il brano Faded che, nel giro di poco tempo, ha ottenuto la certificazione di disco di diamante in Germania e certificazioni multiplatino in più di 10 paesi tra cui gli Stati Uniti ed il suo Regno Unito.

Dal 2016 in poi è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato a diventare, in breve tempo, uno dei disc jockey più amati e seguiti in tutto il mondo. Voce di brani come Not You, Lily, Spectre, Alone fino a Darkside ed Headlights per citarne alcuni. Ed oggi Alan Walker è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 luglio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Endless Summer che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta Alan Walker non è da solo poiché collabora con Zak Abel, cantautore anche lui multiplatino.

Il disc jockey Alan Walker

Il significato di Endless Summer

Endless Summer, il nuovo singolo di Alan Walker e Zak Abel, ha tutte le carte in regola per essere un vero successo e per diventare uno dei tormentoni di questa estate. Impossibile non notare il suono distintivo del disc jockey. Ci racconta della sensazione che si prova quando si vive un’estate senza fine dove non c’è tempo per i rimpianti, non c’è tempo per dormire, ma nonostante questo non succede nulla perché quando la persona amata è al suo fianco tutto è più bello e sembra davvero che il tempo non finisca mai. Ci trasmette un sentimento di gioia e di amore, ma soprattutto la sensazione di un’estate perenne.

E tu sei un fan di Alan Walker? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Endless Summer? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Endless Summer

L’ultimo amore ora è tornato di nuovo

Sono stato proprio qui ad aspettare

Un tocco e qualcosa è nell’aria

Ho il battito del mio cuore che si alza

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate senza fine

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate senza fine

Non c’è tempo per i rimpianti, non c’è tempo per dormire, sì

Non me ne vado, cazzo, quando sei con me, sì

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate senza fine

Ho di nuovo quella sensazione

Ho di nuovo quella sensazione

Mani in alto, alzate verso il cielo (To the sky)

Perché ho te al mio fianco

È tutto amore ogni singola volta (Single time)

E mi porta più in alto

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate infinita

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate senza fine (No oh, feeling again)

Non c’è tempo per i rimpianti, non c’è tempo per dormire, sì

Non me ne vado, cazzo, quando sei con me, sì

Ho di nuovo quella sensazione come se fosse un’estate infinita

Ho di nuovo quella sensazione

Oh, ho di nuovo quella sensazione

Pioggia pioggia, vai via, l’estate è qui per restare

Salute a giorni migliori (estate senza fine)

Pioggia pioggia, vai via, l’estate è qui per restare

Salute a giorni migliori, ooh