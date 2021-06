Luca Marinelli, attore di Roma classe 1984, diventato un nome conosciuto soprattutto dopo aver vinto il David di Donatello come migliore attore non protagonista per i film Lo chiamavano Jeeg Robot e La Coppa Volpi. Alessandro Borghese, attore di Roma classe 1986, famoso al pubblico soprattutto per aver vestito i panni di Numero 8 in Suburra. Due attori molto promettenti con, all’attivo, una carriera degna di nota che li ha portati a lavorare insieme, sei anni fa, nel film Non essere cattivo di Claudio Caligari, film che li ha consacrati entrambi.

Ed ora i due sono pronti a tornare sul set insieme in Le otto montagne di Charlotte Vandermeersch e di Felix van Groeningen, film tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega nel 2017). Gli attori sono già sul set in Valle d’Aosta al fianco di Elena Lietti e Filippo Timi, anche loro parte del cast. Le otto montagne narra una storia di amicizia, di padri e di figli, ma anche delle scelte che siamo portati a fare nelle nostre vite. A fare da sfondo a tutto questo, ovviamente, le montagne della Valle d’Aosta in una sorta di metafora poiché rappresentano le montagne che dobbiamo scalare, fisicamente e psicologicamente, nella nostra vita.

Gli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli

Il film sarà prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa, mentre in Francia sarà distribuito da Pyramide Productions ed in Italia (e nel resto del mondo) da Vision Distribution. Le otto montagne dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell’anno o, al più tardi, ad inizio 2022. Un ottimo traguardo per i due attori che, nel frattempo, proseguono la loro carriera. Luca Marinelli è pronto per essere il protagonista di altri due film molto attesi dal pubblico dopo l’estate, ovvero Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros, mentre Alessandro Borghi è stato impegnato sul set di Diavoli 2.

Ed a te piacciono Luca Marinelli ed Alessandro Borghi come attori? Quale loro film preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!