Dopo il successo di “When I’m gone“, realizzato in collaborazione con Katy Perry e in vetta tuttora alla classifica dei brani più ascoltati da dicembre dello scorso anno, il dj e producer Alesso torna con una nuova canzone, che questa volta vede la partecipazione della popstar Zara Larsson, dal titolo “Words“.

L’annuncio circa l’uscita del brano è stato fatto sui social media di Alesso il 13 aprile scorso, mediante un post nel quale si evidenzia la prima collaborazione tra i due artisti entrambi di nazionalità svedese.

Significato della canzone

Il titolo del brano, “Words“, ovvero, in italiano “parole“, si riferisce a “ti amo“.

Una frase semplice ma pregna di significato e valori, che tuttavia l’artista ha paura di “lasciarsi sfuggire dalla punta della lingua”, in quanto è convinta che, dopo averla pronunciata ad alta voce al proprio partner, che lei stessa non sa se sia un amico o qualcosa di più (“siamo più che amici?”), essa apporterebbe come unico risultato quello di perderlo, di farlo scappare, lontano da lei e da quell’impegno che, forse, lui ancora non vuole prendersi.

La cantante è dunque devastata da un divario interno al proprio animo: da un lato, il desiderio di confessare finalmente i propri sentimenti, dall’altro la paura, così facendo, di rovinare tutto.

La conclusione a cui giunge si può denotare dagli ultimi versi della canzone: “lascerò che le parole ti amo rimangano qui sulla punta della mia lingua“. Ha vinto il dubbio, dunque, ma forse da una parte meglio così: il silenzio, talvolta, può esprimere tutte le parole del mondo, mentre al contrario la lingua tende spesso a scegliere quelle sbagliate.

Traduzione del testo

[Intro: Zara Larsson]

Ho le parole “ti amo”

qui sulla punta della mia lingua

[Verso 1: Zara Larsson]

Di nuovo a casa tua

Siamo più che amici?

C’è così tanto che voglio dire

Ma devo trattenermi

Sono così spaventata dal modo in cui reagirai

Devo semplicemente nascondere tutto

[Pre-ritornello: Zara Larsson]

Potrei darti tutto in un minuto, potremmo precipitare

Da un momento all’altro, ma andiamo in giro e in giro

Non voglio pensare all’impegno

Ma lo sento scivolare di dosso

Quindi per favore non deludermi

Non deludermi

[Ritornello: Zara Larsson]

Ho le parole “ti amo”

Qui sulla punta della mia lingua

Oh, lo sento

Che non appena lasceranno la mia bocca

Ti alzerai e correrai

Scapperai

[Verso 2: Zara Larsson]

Sai che siamo collegati

Altro che sesso

Ma mi fai entrare?

Potrei dare fuoco al tuo mondo

Ma stai tenendo tu l’accendino

E al contrario stai spegnendo la nostra fiamma

[Pre-ritornello: Zara Larsson]

Potrei darti tutto in un minuto, potremmo precipitare

Da un momento all’altro, ma giriamo in tondo

Non voglio pensare all’impegno

Ma lo sento scivolare

Quindi per favore non deludermi

[Ritornello: Zara Larsson]

Ho le parole “ti amo”

Qui sulla punta della mia lingua

Oh, lo sento

Non appena lasceranno la mia bocca

Ti alzerai e correrai

Scapperai via (corri)

Scappa (corri)

Scappa (corri)

Ho le parole “ti amo”

Qui sulla punta della mia lingua

Oh, lo sento

Non appena lasceranno la mia bocca

Ti alzerai e correrai

Scapperai

[Outro: Zara Larsson]

Se le dico adesso

Poi un giorno mi sveglierò e te ne andrai

Quindi lascerò che le parole “ti amo”

Rimangano qui sulla punta della mia lingua.

–

