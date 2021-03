Alex Schwazer, marciatore italiano classe 1984, è noto al pubblico non solo per i suoi risultati sportivi e per la sua relazione con la pattinatrice Carolina Kostner, ma anche per la vicenda che lo ha visto protagonista: alla vigilia del Giochi Olimpici di Londra, nel 2012, è risultato positivo ad un controllo antidoping con conseguente squalifica fino ad aprile 2016 salvo poi essere assolto per non aver commesso il fatto lo scorso 18 febbraio.

Lo sportivo è stato ospite al Festival di Sanremo dove ha raccontato la sua versione dei fatti ed ha ammesso che la moglie ed i due figli sono stati la sua salvezza. Una storia che ha attirato l’attenzione e che ora è pronta per diventare una serie televisiva prodotta da Indigo Film e da Lungta Film. L’annuncio arriva direttamente dalla casa produttrice, ma al momento non ci sono altre certezze: non conosciamo il cast, non conosciamo la data di inizio delle riprese ne, tantomeno, la data di uscita della serie tv. Vedendo i precedenti di Indigo Film è facilmente ipotizzabile che la serie tv su Alex Schwazer andrà in onda sulla Rai, ma sono solo supposizioni al momento.

Alex Schwazer ospite al Festival di Sanremo

La serie tv si basa sul libro “Alex e il grande complotto internazionale per il doping” scritto da Sandro Donati, allenatore di Schwazer, e che uscirà a breve per Rizzoli. Donati, infatti, è sempre stato al fianco di Alex e vuole farci capire come funziona realmente la giustizia sportiva. Una sorta di spy story nel mondo oscuro dei poteri forti internazionali che hanno la possibilità di controllare il mondo dello sport.

Conoscevate la vicenda di Alex Schwazer? Cosa ne pensate della decisione di far diventare la sua vicenda una serie tv? Fatecelo sapere nei commenti!