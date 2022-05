Virgin River è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2019. Molto amata dal pubblico, con all’attivo tre stagioni, ma già rinnovata per altre due stagioni. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di puntare su questo lavoro e dargli la possibilità di andare avanti ed affascinare i telespettatori.

D’altronde la storia di Mel che lascia Los Angeles e la sua vita di sempre per trasferirsi nella sperduta Virgin River ha attirato l’attenzione soprattutto poiché la ragazza si rimette in gioco e trova il vero amore. Come sappiamo, le riprese del quarto capitolo di Virgin River sono andate in scena la scorsa estate in Canada. E mentre aspettiamo con ansia l’arrivo del quarto capitolo sul piccolo schermo, atteso tra questa estate e questo autunno, arrivano delle novità. Ovvero che, purtroppo, sarà necessario aspettare ancora un po’ prima che inizino le riprese di Virgin River 5 che pare siano state posticipate a luglio. Il periodo che stiamo vivendo da due anni a questa parte ci ha abituati a tutto questo: i ritmi rallentati, gli imprevisti e le lunghe attese.

Per questo motivo, la protagonista Mel, ovvero l’attrice Alexandra Breckenridge, ha avuto l’opportunità di tornare a far parte del cast di This is us. L’attrice, durante un’intervista con la rivista Glamour, ha infatti rivelato che c’era stato un conflitto di programmazione tra This is us e Virgin River, tutto poi risolto a causa dello slittamento delle riprese della serie tv che la vede protagonista. Così è pronta per tornare a vestire i panni di Sophie ed il suo ritorno avrà sicuramente un forte impatto per l’ultima stagione di This is us. Per diverso tempo This is us ha cercato di riaverla nel cast e finalmente ci sono riusciti. Proprio a proposito di questi ruoli, la Breckenridge rivela che:

I protagonisti di Virgin River

“Dovevamo iniziare le riprese della quinta stagione di Virgin River a marzo, ma è stato rimandato a luglio. Quindi, se avessimo iniziato quando avremmo dovuto, non so se Sophie e Kevin sarebbero finiti insieme. Quando This Is Us mi ha contattato per farmi tornare nella quarta stagione, stavo già girando la seconda stagione di Virgin River sfortunatamente, a causa di conflitti di programmazione, non ho potuto farlo”.

Inoltre, l’attrice ha parlato anche di quello che ci dobbiamo aspettare dalla quarta stagione di Virgin River:

“Ho detto a Jack che ero incinta quando stava per farmi la proposta, alla fine della terza stagione. Ovviamente, quindi, vedremo Mel e Jack mentre arriva il bambino senza sapere chi sia suo padre. Quindi dovrebbe essere tutto divertente e non atteso. Fino alla fine della terza stagione Mel e Jack non si fidanzano mai davvero quindi non ci resta altro che aspettare e vedere se riusciranno a fidanzarsi nella quarta stagione o meno”.

Per quanto riguarda, invece, Virgin River 5 sarà necessario aspettare il prossimo anno per il suo debutto su Netflix.

E tu sei un fan di Virgin River? Sei felice che Alexandra Breckenridge tornerà in This is Us? Ti aspettiamo nei commenti!