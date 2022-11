Alessia Aquilani, da tutti noi conosciuta semplicemente come Alexia, è una cantautrice de La Spezia classe 1967. Negli anni ‘90 è diventata un volto molto amato soprattutto nel panorama della musica dance sia in lingua italiana che in lingua inglese tanto da ottenere un successo dietro l’altro e dominare le classifiche dell’Europa intera fino agli anni Duemila quando ha deciso di tornare a cantare nella sua lingua madre diventando, così, ancora più amata nel nostro paese ed arrivando a vincere il Festival di Sanremo con il brano Per dire di no.

Voce di singoli come Summer is Crazy, Number One, Gimme Love, Goodbye, Happy, Dimmi come…, Egoista, Da Grande fino ai più recenti Come la vita in genere e Notte con Usai. Ed oggi Alexia torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 25 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Christmas (Baby Please Come Home) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un singolo natalizio che anticipa l’album My XMas che sarà composto da dieci canzoni natalizie in lingua inglese e che anch’esso sarà disponibile da oggi negli store digitali e nei negozi per siglare il ritorno di Alexia.

La copertina di My XMas, il nuovo album di Alexia

Il significato di Christmas (Baby Please Come Home)

Christmas (Baby Please Come Home), il nuovo singolo di Alexia, ovviamente non è una canzone nuova nel panorama musicale. Il brano, infatti, è stato inciso da Darlene Love nel 1963 e ci parla di ciò che succede durante le feste natalizie, ovvero il ritorno a casa per le festività o di se stesso o di una persona molto cara. D’altronde la protagonista afferma che non è davvero Natale se la persona amata è distante da lei. A tal proposito, Alexia afferma che:

“Mi sono innamorata di questo brano anni fa. Mi trovavo a Sidney per un tour promozionale. Ero nella mia stanza in hotel in attesa che mi arrivasse il room service. Per fare un po’ di sottofondo tenevo la tv sempre accesa, per non sentire la solitudine, ero in giro da alcune settimane ma sapevo che con l’approssimarsi del Natale, sarei potuta rientrare in Italia. In tv c’era uno show che ambiziosamente tentava di anticipare un po’ l’atmosfera natalizia,(difficile per me da comprendere visto che in Australia da dicembre a febbraio è estate ): una coppia probabilmente molto famosa dello showbiz si era appena separata, e per accompagnare il servizio su questa notizia, il programma aveva scelto di mettere come musica di sottofondo Baby… Sarà stato il fatto di sentirmi cosi sola dall’altra parte dell’emisfero, sarà stata la stanchezza comunque, sono stata colpita e affondata! Ho pianto come una bambina mentre sentivo Darlene Love intonare Baby please come home …!“.

Per questo nuovo progetto Alexia si è dedicata alla musica che ama maggiormente, ovvero al mondo del blues e del pop rock. Nel frattempo, è pronta per cantare live i nuovi singoli del suo album. Appuntamento l’8 gennaio 2023 al Blue Note di Milano.

