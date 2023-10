Nel mondo dei live action tratti dai manga, “One piece” ha conquistato in breve tempo la vetta tra i più amati dal pubblico, eppure prima di esso anche “Alice in borderland“, tratto dall’omonima opera cartacea di Haro Haso, si è accaparrato una buona fetta di fan da tutto il mondo.

Il manga, in diciotto volumi totali (nove nella nuova edizione pubblicata dalla J-POP), è stato infatti adattato a partire dal 2020 in una serie con “persone in carne ed ossa”, formata complessivamente da due stagioni da otto episodi l’una, l’ultimo dei quali ha portato a compimento anche sul piccolo schermo la storia originale ideata da Haso.

Eppure, a distanza di neanche un anno da quella puntata finale, è arrivata la notizia della realizzazione da parte di Netflix di una terza stagione di “Alice in Borderland”.

Vediamo tuti i dettagli qui di seguito.

Quale sarà la trama della terza stagione “Alice in Borderland”?

Come accennato prima, le due stagioni che compongono la serie ad ora andata in onda di “Alice in Borderland” coprono tutto il manga, spiegando alla fine in che cosa consiste davvero il “mondo parallelo” in cui il protagonista Arisu si è trovato catapultato e dove è stato costretto a partecipare a terribili giochi mortali organizzati da un misterioso game master.

La domanda è dunque lecita: “di cosa parlerà la terza stagione della serie?”

Purtroppo al momento non ci sono informazioni chiare e complete al riguardo, però sappiamo di sicuro che i personaggi principali delle prime stagioni, ovvero Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) e Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya), faranno ritorno nel pazzo, pazzo universo alternativo dei game, come affermato da Netflix sul proprio profilo ufficiale.

Un altro dettaglio sulla papabile trama della terza stagione di “Alice in borderland” è data dalla foto pubblicata da Netflix Japan su Instagram, nella quale vediamo un grande numero tre in rosso su sfondo nero, al di sopra di cui campeggia la carta del joker.

Nelle nuove puntate, dunque, i vecchi e nuovi personaggi dovranno forse affrontare il gioco ideato proprio da questa eclettica figura, l’unica mancante nel mazzo raccolto con tanta fatica da Arisu e i suoi durante le precedenti stagioni.

Ricordiamo che al momento, oltre ai nove volumi ristampati del manga di “Alice in Borderland“, è disponibile in commercio da qualche mese anche il volume unico (prezzo 12 euro) “Alice in Borderland: Retry“, sempre di Haro Haso, che rappresenta il sequel dell’opera primaria e nel quale compaiono nuovamente proprio Arisu e Usagi (non diciamo altro per evitare di fare spoiler a chi ancora non l’avesse letto).

Che la terza stagione rappresenti un adattamento di questo volume? Oppure se ne distaccherà totalmente?

Non ci resta che scoprirlo con il tempo, siccome la data di uscita potenziale della serie si aggira intorno all’autunno-inverno del 2024.

Vi terremo comunque aggiornati man mano che verranno rilasciate news su questa nuova produzione.