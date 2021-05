Alicia Keys, cantante di New York classe 1981, è un volto noto nel panorama della musica internazionale grazie ai suoi brani che, in poco tempo, sono diventanti dei successi che tutti cantano e ballano.

La bella Alicia Keys è pronta per tornare sul palco e, come molti suoi colleghi internazionali, ha deciso di farlo nel 2022. Per assistere al suo tour mondiale, infatti, sarà necessario aspettare la prossima estate quando si avrà la possibilità di cantare insieme a lei i suoi più grandi successi, ma anche le canzoni del suo ultimo album dal titolo Alicia ed uscito nel 2020. Il tour oltre che negli Stati Uniti, farà tappa in Irlanda, nel Regno Unito, in Belgio, in Svezia, in Norvegia, in Germania, in Polonia, in Spagna, in Francia e vedrà Alicia arrivare anche in Italia. Purtroppo nel nostro paese ci sarà solo una data a Milano, precisamente al Mediolanum Forum di Assago, il 28 giugno 2022.

I biglietti per la data di Milano saranno disponibili a partire da domani, giovedì 20 maggio, mentre gli iscritti a Live Nation hanno avuto la possibilità di acquistarli già a partire da questa mattina. Sarà un’occasione speciale per festeggiare i 21 anni di carriera di Alicia Keys: il 5 giugno 2001, infatti, la ragazza debuttò con l’album Songs in A Minor che conteneva il successo mondiale Fallin’ e che le permise di vincere cinque Grammy Awards e due premi ai Billboard Music Awards tra cui quello di Migliore artista femminile dell’anno.

Ed a te piace Alicia Keys? Andrai al suo concerto a Milano? Ti aspettiamo nei commenti!