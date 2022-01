Mariah Carey festeggia il nuovo anno con un po’ di spirito natalizio dato che il suo super singolo “All I Want For Christmas Is You” ha raggiunto la posizione numero 1 della classifica dei singoli australiani.

È la quarta volta per All I Want For Christmas Is You. Per quattro anni consecutivi lo stesso singolo è riuscito a schizzare in vetta. Non era mai successo prima d’ora. Il classico natalizio di Carey era stato pubblicato nel 1994.

Non sorprende che l’ultima classifica ARIA sia inondata di canzoni natalizie, tra cui “Last Christmas” di Wham, “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” di Michael Bublé, la canzone di Ariana Grande “Santa Tell Me“, “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee e “Merry Christmas” di Ed Sheeran & Elton John.

Secondo ARIA, altre canzoni che celebrano le festività natalizie sono entrate per la prima volta nella Top 50: “Driving Home For Christmas” di Chris Rea (n. 26), “Merry Christmas Everyone” di Shakin’ Stevens (n. 27), “Feliz Navidad” di Jose Feliciano (n. 28), “Wonderful Christmastime” di Paul McCartney (n. 38), “Santa Baby” di Kylie Minogue (n. 44) e “Have Yourself A Merry Little Christmas” (n. 48) di Michael Bublé.

Si può dire un natale molto musicale quello australiano.

Il 2022 sembra essere iniziato proprio come si è chiuso l’anno scorso: con Adele in cima, in questo caso con 30 (Columbia/Sony). L’album della cantante britannica è in prima posizione per la sesta settimana consecutiva della classifica degli album più venduti, e ancora una volta guida la classifica dei vinili più venduti.