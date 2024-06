Alla ricerca di Nemo è un film di animazione che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2003 per la Walt Disney Studios Motion Pictures.

Ha ottenuto ottimi consensi sia da parte del pubblico sia da parte della critica anche per quanto riguarda l’animazione, la colonna sonora ed il messaggio di cui era portatore. È sufficiente pensare che è stato il film di animazione con il maggior incasso al momento della sua uscita e che è arrivato a guadagnare 871 milioni di dollari in tutto il mondo. Alla ricerca di Nemo ha ottenuto anche tre candidature ai Premi Oscar nel 2004 vincendo la statuetta come migliore film di animazione e diventando, così, il primo film della Disney Pixar a vincere questo premio.

Ci racconta di Marlin, un pesce pagliaccio alla ricerca del piccolo Nemo, suo figlio che è stato rapito da un pescatore nella barriera corallina. Durante la sua ricerca potrà contare sull’aiuto di Dory, una pesciolina svampita e dalla breve memoria, protagonista anche di un sequel uscito nel 2006. Tutto è bene quel che finisce bene e Marlin troverà il suo Nemo. Sappiamo che quella che stiamo vivendo è l’epoca dei reboot, un genere molto amato dal pubblico perché permette di riportare in auge titoli del passato per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso anche di far conoscere questi titoli alle nuove generazioni. Si tratta di una lista che si allunga giorno dopo giorno ed a questa lista potrebbe aggiungersi proprio il reboot de Alla ricerca di Nemo. D’altronde questo film, insieme al suo sequel Alla ricerca di Dory, ha incassato 2 miliardi di dollari.

I protagonisti de Alla ricerca di Nemo

Ed un potenziale così non si può lasciare da parte, anche a distanza di 20 anni. La Pixar, infatti, è al lavoro per far diventare realtà questo progetto. A darne la conferma ci ha pensato Jim Morris, direttore generale e presidente della Pixar che ha affermato:

“Il mondo è più affollato oggi. C’è così tanto materiale in giro ed è sempre più difficile sorprendere le persone. Ciò significa che dobbiamo lavorare ancora più sodo”.

Nel frattempo, gli occhi del pubblico sono puntati su una nuova uscita della Pixar, ovvero quella di Inside Out 2 che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 19 giugno. Poi si avrà tempo per pensare e per dedicarsi ai nuovi progetti all’orizzonte.

E tu cosa ne pensi dei reboot? Ti piacerebbe se ci fosse il reboot de Alla ricerca di Nemo? Ti aspettiamo nei commenti!