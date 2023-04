Kim Petras vuole fare le cose in grande e nel nuovo singolo “Alone” collabora con Nicki Minaj.

Dopo il successone con Sam Smith in “Unholy” sembra che la carriera di Kim Petras abbia preso una bella piega.

All’inizio di quest’anno, Petras ha fatto la storia dopo essere diventata la prima donna transgender a vincere la migliore performance di gruppo/duo pop ai Grammy.

Il significato di “Alone” di Kim Petras e Nicki Minaj

“Alone”di Kim Petras parla del desiderio di stare con qualcuno e del tentativo di convincerlo a passare del tempo da solo con lei. Il testo esprime la sua voglia di sentirsi amata e desiderata, e canta della sua volontà di soddisfare i desideri del suo partner.

Nella canzone compare anche Nicki Minaj, che pronuncia una strofa rap che aggiunge al tema il desiderio di avere il controllo e di non accontentarsi.

Nel complesso, la canzone è una vera e propria espressione sicura e assertiva del desiderio romantico.

La traduzione di “Alone” di Kim Petras e Nicki Minaj

Sì

Sono Barbie e Kim Petras (Woo-ah)

Ho provato a dartelo tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da solo?

Ti voglio qui al mio fianco

Non voglio stare qui, baby, da solo

Non aspettare, non pensarci.

Sì, non aspettare, vieni qui adesso

Ho cercato di dartelo tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da sola?

Oh, guardami

Ti piace quello che vedi?

Mi sento solo

Baby, tu hai quello che mi serve

Dammi quello che mi piace

Cerca di **** stasera

Ho un appetito

Che solo tu puoi soddisfare (Satisfy)

Potrei cavalcarlo, cavalcarlo, cavalcarlo, cavalcarlo tutta la notte

Guardami mentre lo cavalco, lo cavalco, lo cavalco, lo cavalco tutta la notte

Voglio sentire il brivido

Voglio sentire il tuo tocco

Non parlare di quello che dici

Se non hai intenzione di sostenerlo

Se mi vuoi, fammelo sapere

Dimmelo ora, non esitare (Hesitate)

Hai un’unica possibilità, baby, non

Lascia che il momento scivoli via, no

Ho cercato di dartelo tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da sola?

Ti voglio solo qui al mio fianco

Non voglio stare qui, baby, da solo

Non aspettare, non pensarci.

Sì, non aspettare, vieni qui adesso

Ho cercato di dartelo tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da solo?

Kimmie cattiva (Bad)

Nicki pronta, sì, ci vantiamo

Lanciamo dei jabs, la puttana verrà trascinata

Facciamo: “Gag”, chiamiamola Kim Petty (Petty)

Quando la guido, la guido in modo stabile (Steady)

Gamma nuova di zecca, l’ho appena dipinta Betty (Betty)

Faccio tendenza dal Queens a Pechino (‘Jing)

Non sono io a fare l’imitazione (‘Ting)

Sbuffa, sbuffa, passa perché sai che stiamo facendo faville (Blazing)

Quando gliel’ho messo addosso, ha detto: “È incredibile” (Amazing)

Tutta questa torta, lui fa una degustazione (Tasting; mm)

Mando gli scatti, preparatevi, potrebbero pungere (Brrrr)

Sono Barbie e Kim Petras (Oh)

Sindrome del personaggio principale, sono comparse (Ok)

Non rispondiamo alle domande (Uh-uh)

Clicca su una puttana prima che finisca la sua frase (Sentence)

Se mi vuoi, fammelo sapere

Dimmelo subito, non esitare (Hesitate)

Hai un’unica possibilità, baby, non

Lascia che il momento scivoli via, no (No)

Ho cercato di dartelo per tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da sola?

Ti voglio solo qui al mio fianco

Non voglio stare qui, baby, da solo

Non aspettare, non pensarci.

Sì, non aspettare, vieni qui adesso

Ho cercato di dartelo tutta la notte

Cosa ci vuole per farti stare da sola?

No, no, no

E tu, hai già ascoltato “Alone” di Kim Petras e Nicki Minaj? Lascia un commento!