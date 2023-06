Si intitola “Alta Marea” il nuovo singolo di Coez e Frah Quintale che anticipa il joint album in uscita a Settembre. I due artisti sono alla loro seconda collaborazione dopo il brano “Nei treni la notte”.

Non è infatti la prima volta che il 33enne bresciano ex membro dei Fratelli Quintale con Merio quanto il collega 39enne salernitano inseriscono nel portfolio artistico un “supporto”: scorrendo le relative performance canore, si scorgono anzi featuring con Franco126 nel brano “Chicchi di riso”, con Guè in “2%”, con Carl Brave “Chapeau”.

Durante il Mi Ami Festival 2023, Coez e Frah Quintale hanno già eseguito insieme due canzoni, che saranno contenute nel nuovo disco.

Il significato di “Alta Marea” di Coez e Frah Quintale

La canzone parla della scelta di non rimanere soli anche nei momenti difficili. Il messaggio è positivo e malinconico allo stesso tempo: “Stai con me anche con l’alta marea/non si vince da soli ma ci si allea”. La solitudine, quindi, non è la risposta ai momenti di difficoltà.

Inoltre, tutto il brano riporta ai momenti in cui si desidera il mare, ma solo insieme alla persona che si vorrebbe davvero accanto a sé.

L’immagine dell’alta marea nella canzone di Coez e Frah Quintale rappresenta i periodi di difficoltà: stando fermi nello stesso punto l’acqua si alza, rende più difficile gli spostamenti, magari fino ad arrivare (in modo figurativo) fino alla gola.

La vicinanza di una persona serve quindi a ritrovare la direzione nella vita, a non perdersi del tutto. E tutta la canzone è costruita per intraprendere questo percorso.

Insomma, il segreto per essere felici è sapersi ritrovare sempre, anche quando ci si perde, anche quando la notte e il mare sembrano allontanare chi già sembra distante.

Il testo di “Alta Marea” di Coez e Frah Quintale

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco di andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo

E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

E non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Gira tutta la stanza

Tutto l’equilibrio non basta

Per colmare la tua distanza

Serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto,

Non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo

Ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto

E scusa se ti lascio andare via

Finire all’inferno

Ma in fondo cosa vuoi che sia

Qui non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Mi dico “Ora passa” e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea

Un’idea, un’idea, un’idea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

E tu, hai già ascoltato “Alta Marea” di Coez e Frah Quintale? Lascia un commento!