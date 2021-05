Siete pronti a leggere uno spoiler che non farà di certo alcun piacere a tutti coloro che sono fan della serie? Siete pronti a sapere chi, alla fine di questa stagione, lascerà lo show?

Ormai dovremmo essere abituati agli addii stabiliti e perpetrati negli anni da Shonda Rhimes, creatrice della serie, visto che nel medical drama Grey’s Anatomy, da ben diciassette anni a questa parte, ne abbiamo visti in quantità davvero elevatissima.

Ogni volta, però, è sempre una gran tristezza, perché ai personaggi di Grey’s Anatomy ci affezioniamo un po’ tutti, e quando uno va via è sempre un dispiacere enorme. In questo caso, poi, si tratta di salutare un personaggio storico, molto amato dai fan del medical drama più famoso di tutti, che indossa il suo camice dalla sesta stagione della serie.

Ecco chi lascerà Grey’s Anatomy

Siete pronti a sapere di chi stiamo parlando? ATTENZIONE SPOILER! Se avete continuato fin qui nella lettura, siete pronti per sapere chi andrà via, in maniera definitiva, dallo show! Si tratta dell’attore Jesse Williams, che nella serie interpreta l’affascinante, ombroso e ambito dottor Jackson Avery.

Il bel dottore dagli occhi verdi è entrato a far parte dello staff del Seattle Grace Mercy West Hospital nell’episodio Invasione. Da subito è apparso come il bel ragazzo senza cervello, ma ha fatto di tutto per migliorare. All’inizio nasconde una cotta per Cristina Yang (interpreata dall’attrice Sandra Oh) che tenta di baciare a una festa, ricevendo da lei un netto rifiuto.

Con il passare del tempo la situazione per lui migliora, viene accettato dal resto del gruppo, con alcune difficoltà quando si scopre che Jackson Avery è il nipote del celeberrimo chirurgo Harper Avery, la stessa persona che ha istituito il famoso premio con il suo nome. Anche questa difficoltà, però, passa in fretta e il medico farà squadra con i suoi colleghi.

Le parole di Jesse Williams per dire addio alla serie

Così come già accaduto per altri suoi illustri colleghi che facevano parte del cast di Grey’s Anatomy, ricordiamo su tutti Patrick Dempsey (il mai dimenticato Derek Shepherd), Katherine Heigl (la dottoressa modella Isobel Izzie Stevens), Sandra Oh (la tenace dottoressa Cristina Yang e Chyler Leigh (l’amatissima Lexie Grey) e molti altri ancora, anche Jesse Williams è pronto a lasciare, pare su sua decisione, lo show che gli ha dato tanto successo.

Lo storico interprete del dottor Jackson Avery, infatti, con quella sua bellezza sfacciata di chi è abituato a dire poco di sé, ha annunciato la decisione di abbandonare una volta e per sempre la serie, nonostante tutti i benefici che la sua carriera ne ha tratto in questi 11 anni di presenza nello show:

“Sarò per sempre grato delle opportunità sconfinate che mi ha dato Shonda Rhimes. Da attore, regista ed essere umano, sono estremamente fortunato ad aver potuto imparare così tanto da tante persone, e ringrazio i nostri meravigliosi fan per aver dato tanta energia e sostegno al nostro mondo. L’esperienza maturata nel creare quasi trecento ore di televisione di fama globale è un dono che terrò con me per sempre. Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro, del nostro impatto e della possibilità di andare avanti con nuovi strumenti e tante opportunità, con alleati e cari amici.”

Ovviamente questa inaspettata novità ha lasciato tutti stupiti, The Hollywood Reporter ne parla come di una notizia shock, ma la scelta è ormai definitivamente presa e Il suo personaggio uscirà di scena al termine del diciassettesimo capitolo, in onda in queste settimane negli Stati Uniti.

Kirsta Venoff, tra le storiche sceneggiatrici di Grey’s Anatomy, avrebbe deciso che la maniera migliore per una degna uscita di Jackson Avery è quella di riportare il bel dottore dalla sua ex moglie, la dottoressa April Kepner (ovvero l’attrice Sarah Drew), così da chiudere un cerchio.

April Kepner, insieme al padre della sua piccola Harriet, ovvero Avery, potrebbe aiutarlo a far luce sui suoi desideri futuri. Jackson, nel confronto con la famiglia, si scoprirà diverso, determinato ad occuparsi della fondazione di famiglia, per portare giustizia all’interno del sistema sanitario.

E, come ha dichiarato la stessa Kirsta Venoff per chiudere la questione che probabilmente non farà felici i fan della serie e soprattutto di Jackson Avery: