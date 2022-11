Ormai ci siamo. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dal Natale e sono solo 40, ovvero poco più di un mese. Le città iniziano ad illuminarsi, i negozi vengono addobbati a festa ed anche le piattaforme di streaming non sono da meno.

D’altronde cosa c’è di meglio che vedere un bel film di Natale sdraiati sul proprio divano con la coperta ed una tisana in mano? Proprio per questo motivo è uno dei periodi preferiti in assoluto dal pubblico. E se da una parte le piattaforme di streaming sono pronte ad accogliere nuovi titoli come nel caso di Netflix con il nuovo uscito Falling for Christmas con protagonista Lindsay Lohan (qua puoi trovare la nostra recensione del film), dall’altra parte c’è chi decide di puntare su dei must del periodo natalizio. Stiamo parlando di Amazon Prime Video che ha deciso di regalare ai suoi telespettatori la raccolta di cinepanettoni che hanno fatto la storia del cinema italiano, in effetti non era Natale senza un cinepanettone con protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica che ci regalavano risate a non finire. Così Amazon Prime Video ha deciso di farli tornare sul piccolo schermo e saranno disponibili proprio da oggi, martedì 15 novembre, in streaming. Troviamo diversi titoli, per la precisione sei: Vacanze di Natale 95, Natale in India, Natale a Miami, Natale in crociera, Natale a Rio e Natale in Sudafrica.

Nancy Brilli e Christian De Sica in Natale in Crociera

Sei dei titoli più amati dal pubblico e che hanno fatto la storia del periodo natalizio in Italia. Vacanze di Natale 95 vede come protagonisti Remo Proietti che va ad Aspen per riconquistare la moglie ed il milanese Lorenzo Colombo che si reca nella cittadina montana con la figlia adolescente che spera di incontrare il suo idolo, un famoso attore di Hollywood. In Natale in India troviamo il giudice Enrico Paci ed il romano Fabio De Tassis che sono da poco diventati genitori di due maschietti, ma durante un blackout elettrico l’infermiera si confonde e dopo sedici anni l’errore viene a galla. Poi è la volta di Natale a Miami con Giorgio che, dopo il tradimento della moglie, si concede una vacanza in Florida con il suo amico Mario sino a quando scopre che l’amante della moglie era proprio lui così decide di cedere alle lusinghe di sua figlia Stella. In Natale in Crociera troviamo Paolo che organizza le vacanze in montagna per la moglie ed il figlio per potersi dedicare completamente, per un po’ di tempo, alla sua amante, ma tutto cambia quando il cognato tenta il suicidio. In Natale a Rio il protagonista è Fabio, innamorato da sempre della sua collega Linda e dopo uno scambio di mail avvenuto per sbaglio il ragazzo crede che la collega lo abbia invitato a passare le feste natalizie con lei in Brasile, ma in realtà Linda parte con il fidanzato proprio per presentarlo al padre e Fabio si troverà a fare da terzo incomodo. Infine, in Natale in Sudafrica due storie si intrecciano durante le vacanze natalizie: Carlo e la seconda moglie Susanna incontrano Giorgio, il fratello di Carlo, con la moglie Marta che è anche la prima moglie dello stesso Carlo. Le risate sono assicurate e questa potrebbe essere la mossa vincente da parte di Amazon Prime Video per aggiudicarsi nuovi abbonati, i nostalgici del cinema italiano. Come sappiamo, infatti, i colossi di streaming sono sempre alla ricerca di novità e si sa che puntare sui titoli più amati dal pubblico è sempre la soluzione giusta.

E tu cosa ne pensi dei cinepanettoni? Quale è il tuo preferito tra questi sei che andranno in onda su Amazon Prime Video? Ti aspettiamo nei commenti!