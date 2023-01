Amazon Prime Video è pronto per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi portando nel suo catalogo nuovi titoli avvincenti ed in grado di appassionare il pubblico.

Uno tra tutti, forse quello atteso con più ansia dai telespettatori, è quello di The Consultant, la serie tv che è attesa dallo scorso anno sulla piattaforma di streaming. Molto il mistero intorno a questo titolo, ma finalmente è arrivato il momento di scoprire qualcosa in più. Prima di tutto Amazon Prime Video ha reso nota la data di uscita di The Consultant che arriverà sul piccolo schermo venerdì 24 febbraio disponibile nel nostro paese ed in altri 240 paesi del mondo. La prima stagione sarà composta da otto episodi per studiare un po’ la risposta dei telespettatori e vedere se la serie potrà avere o meno successo. Dopo, in base ai risultati della critica ed a quelli raggiunti dall’audience, si deciderà se proseguire o meno con un nuovo capitolo. I presupposti per andare avanti ci sono tutti, ma si sa che i colpi di scena non mancano mai, quindi per il momento è prevista una sola stagione di questa dark comedy. La serie tv si basa sull’omonimo romanzo di Bentley Little che è uscito nel 2015, ma a differenza del libro sia i personaggi che la storia avranno dei risvolti nuovi ed inaspettati. Quindi anche se hai già letto il libro nessun problema perchè questa serie tv è pronta per stupire e per lasciarti senza fiato.

Possiamo definire The Consultant come una serie thriller, ma non solo. Per quanto riguarda il cast, invece, sarà di alto livello con attori del calibro di Christoph Waltz (attore tedesco che nella sua carriera vinto ben due premi Oscar come migliore attore non protagonista) nei panni di Regus Patoff, Brittany O’Grady in quelli di Elaine, Aimee Carrero in quelli di Patti e Nat Wolff in quelli di Craig. Amazon Prime Video ha diffuso il teaser ufficiale della serie tv che ci fa conoscere così la trama di The Consultant, una serie contorta dove in primo piano ci sarà la sinistra relazione tra il capo ed i suoi dipendenti.

Christoph Waltz protagonista di The Consultant

La trama di The Consultant

Quando Regus Patoff viene assunto come nuovo consulente con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e nuove sfide che mettono tutto in discussione, comprese le loro vite. Da molti Regus viene definito come un mostro ed un sociopatico.

La serie tv è stata affidata a Tony Basgallop come creatore, produttore esecutivo e showrunner affiancato da Matt Shakman.

E tu guarderai The Consultant? Hai già avuto modo di leggere il libro di Bentley Little? Ti aspettiamo nei commenti!