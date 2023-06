Amber Heard è un’attrice di Austin classe 1986. Nell’ultimo periodo, bisogna ammetterlo, ha fatto parlare molto di sé a livello mondiale e non di certo per il suo talento, bensì per la controversia insorta con Johnny Depp, l’attore che è stato suo marito dal 2015 al 2017.

Dopo anni di accuse e litigi, il tutto si è concluso lo scorso anno, precisamente a giugno, con una sentenza a favore di Johnny Depp e la condanna alla donna a doverlo risarcire per un totale di 10,35 milioni di dollari. L’attore ha così potuto riprendersi ed ovviamente ha trovato al suo fianco tutti i suoi fan, sempre pronti a supportarlo e che hanno creduto in lui fin dal primo momento. Dall’altra parte, invece, Amber Heard è stata messa da parte e c’era chi era pronto a pensare che la sua carriera, ormai, fosse arrivata al capolinea per questo motivo. In realtà, in queste ore è arrivato un colpo di scena che ci conferma che la carriera di Amber Heard non è assolutamente al capolinea e che l’attrice si prepara a tornare protagonista con un nuovo film.

L’attrice, infatti, è attesa per il 24 giugno a Taormina dove prenderà parte al 69° Taormina Film Fest che andrà in scena dal 23 giugno al 1 luglio. Ed ovviamente sarà presente alla premiere mondiale di In The Fire, il thriller sovrannaturale che verrà presentato in anteprima al Teatro Antico di Taormina. Al suo fianco saranno presenti anche Conor Allyn, il regista, ed Eduardo Noriega, il suo co protagonista. Amber Heard vestirà i panni di una psichiatra di 38 anni impegnata in un difficile caso ed in un periodo altrattanto non facile, ovvero quando la psichiatria non era ancora una scienza rispettata. Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Connor Allyn stesso insieme a Pascal Borno e Silvio Muraglia. Poi a fine anno Amber Heard tornerà ancora sul grande schermo, questa volta nel ruolo di Mera in Aquaman ed il regno perduto, che è atteso nelle sale cinematografiche per il 25 dicembre 2023. Nonostante tutto, dopo un anno, ha ripreso in mano la sua vita.

L’attrice Amber Heard

Tuttavia, c’è chi sperava in un incontro tra Amber Heard e Johnny Depp proprio nella città siciliana, ma così non sarà. Certo, l’attore sarà presente per la prima italiana del film Jeanne du Barry, ma in un giorno diverso rispetto la ex moglie quindi un incontro tra i due è davvero difficile. L’arrivo della Heard è atteso con ansia perché si tratta della sua prima apparizione pubblica. Dopo il processo, infatti, pare abbia lasciato il mondo di Hollywood per trasferirsi nella tranquillità della Spagna.

La sinossi di In The Fire

Ambientato nel 1899, il film seguirà l’arrivo della psichiatra Grace Burnham in una ricca fattoria in Colombia dopo essere stata chiamata a risolvere il caso di un bambino considerato posseduto travolto da accuse sempre più insistenti di trattarsi del diavolo in persona. Mentre la donna cerca di psicanalizzare il bambino, gli eventi nefasti tuttavia si intensificano e la sua “cura” si trasformerà ben presto in una gara per salvare il bambino dalla furia dei suoi concittadini, e forse, anche da sé stesso.

