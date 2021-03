In questi tempi difficili per tutti noi, Amedeo Minghi lancia un messaggio che vuole infondere forza e speranza con la sua Navi o Marinai, il nuovo singolo da oggi in rotazione radiofonica.

La canzone è una collaborazione con l’autore e compositore Andrea Montemurro che, afferrato il messaggio di Minghi, ha partecipato alla stesura del testo e della melodia. Importante anche la mano del Maestro Mario Zannini Quirini, che ha invece collaborato all’arrangiamento. Il risultato è una canzone piena di emozione, da nodo alla gola dalla prima all’ultima nota.

Il significato del testo di Navi o Marinai di Amedeo Minghi

Navi o Marinai è una canzone che ci fa ritrovare tutta la forza compositrice della musica di Minghi, ma lo fa in modo ancora più toccante e profondo, da momento che viviamo tempi difficili e momenti di grande insicurezza, paura e disperazione, tutte emozioni che il testo cerca di superare per infondere ritrovata fiducia nella vita.

Ecco le parole usate dallo stesso Amedeo Minghi per descrivere Navi o Marinai:

Navi o Marinai è una canzone di rottura, elegante e sinuosa, che ha la pretesa di essere una seria ed attenta riflessione sul periodo storico che stiamo vivendo, ma anche, e forse soprattutto, sul senso della vita in generale. Una visione incoraggiante e coraggiosa, in cui è il momento di scegliere se essere protagonista della propria vita o subire passivamente la pressione e le incertezze che la vita stessa ci palesa.

[…]

In tempi come questi siamo arrovellati da dubbi e fragilità; questa canzone è una presa di incoscienza del tutto necessaria per tornare a sognare: una sorta di abbraccio, di quelli che ci davamo una volta, senza paura. Amedeo Minghi

Proprio nelle frasi “siamo vinti o vincitori, giochi o giocolieri, navi o marinai” che si sprigiona quindi il senso profondo della canzone, che vuole spingerci a reagire e a riprendere in mano le nostre vite, nonostante i tanti problemi che affollano la nostra quotidianità.

La canzone è stata presentata insieme al video ufficiale, che ti mostriamo in cima all’articolo, diretto da Michele Vitiello con la consulenza di Niccolò Carosi. La clip mostra diversi momenti, intimi e delicati, della vita di molte persone diverse. Uno sguardo poetico e delicato sull’essenza della vita.

E tu cosa ne pensi di Navi o Marinai? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma prima leggi il testo integrale della canzone.

Il testo di Navi o Marinai di Amedeo Minghi

Saremo vinti o vincitori scrutandoci allo specchio

Prede o predatori con le ali nel cassetto

Storti dal vento che passava di qua

Fermi a guardare gli anni volare via senza pietà



Saremo sogni o sognatori nascosti dietro al mondo

Navi o marinai che non andranno a fondo

Dispersi nel vivere che ci ha sbiadito l’età

Schiusi nell’apice della mediocrità



Saremo vinti o vincitori

Sogni o sognatori

Giochi o giocolieri

Navi o marinai

Saremo i vinti o vincitori

Sogni o sognatori

Giochi o giocolieri

Navi o marinai

Troppi ne ho visti arrendersi

Per trenta soldi svendersi

Vittime ignare della fragilità

Le ali non si perdono

Se ci riprovi tornano

Sei tu la fortuna che ti sosterrà



Saremo sogni o sognatori, inutili pupazzi

Ombre di noi stessi quando eravamo ragazzi

Basterà vivere ognuno nella sua utopia

Fumetti apatici in attesa di una magia



Saremo vinti o vincitori

Sogni o sognatori

Giochi o giocolieri

Navi o marinai

Ma siamo santi viaggiatori

Comparse e non più attori

Incauti faccendieri

Confusi marinai



Saremo vinti o vincitori

Sogni o sognatori

Giochi o giocolieri

Navi o marinai

Ma siamo santi viaggiatori

Comparse e non più attori

Incauti faccendieri

Illusi marinai



Saremo vinti o vincitori

Sogni o sognatori

Giochi o giocolieri

Navi o marinai