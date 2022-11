In questo periodo stiamo vivendo un evento dietro l’altro per quanto riguarda il mondo della musica. Mondo che era rimasto in stand by per circa due anni a causa del Covid, ma ora è arrivato il momento di recuperare il tempo perso. Dopo i recenti Mtv Ema, andati in scena la scorsa settimana a Dusseldorf, ora è la volta degli American Music Awards.

La serata si è svolta ieri al Microsoft Theatre di Los Angeles e l’obiettivo dell’evento era quello di premiare gli artisti e la musica più popolare ed amata nel mondo. Come sappiamo, questi eventi sono anche la giusta occasione non solo per vedere chi si aggiudica i tanto ambiti premi, ma anche per rifarsi gli occhi con look meravigliosi che, anche in questo caso, abbiamo potuto ammirare sul red carpet prima dell’entrata al Microsoft Theatre di Los Angeles. Ovviamente, come sempre, ci sono i promossi ed i bocciati ed in questi casi il mondo del web è sempre in prima fila per dire la sua e commentare. Iniziamo dai promossi e visto che ci piace vincere facile il primo posto va, senza dubbio, a Taylor Swift, la regina della serata in tutti i sensi. Dopo aver vinto premi su premi agli Mtv Ema, ha riconfermato il suo talento poiché si è portata a casa ben sei premi e, più precisamente: Artist of the Year, Favorite Music Video (con All Too Well: The Short Film), Favorite Female Pop Artist, Favorite Female Country Artist, Favorite Pop Album e Favorite Country Album, in entrambe le categorie con Red (Taylor’s Version). Non è certo una novità, d’altronde la giovane cantante sta vivendo un periodo d’oro ed ovviamente ha brillato anche per il look scelto per questa occasione: soprattutto nell’ultimo periodo, infatti, è fonte di ispirazione per ragazze della sua età e non solo grazie alla sua raffinatezza ed eleganza. Una tuta chic dorata e ricoperta da cristalli, ma immancabile il tributo al suo ultimo album con un rossetto rosso. Non mancavano poi anelli e bracciali in oro e diamanti firmati Delfina Delettrez, Anita Ko, Nouvel Heritage e Vram ed infine un paio di orecchini d’oro a forma di spada di Cathy Waterman. Un look semplice, ma di impatto. Solitamente quando si giudicano i look si tende a giudicare solo quelli delle donne in quanto pronte ad attirare l’attenzione. In questo caso, invece, abbiamo anche uomini nella categoria dei promossi per gli American Music Awards.

Tra questi troviamo Machine Gun Kelly, rapper di Houston classe 1990, che senza dubbio sa come far parlare di sé. In questo caso non ci sono possibilità: il suo look o viene amato o viene detestato, ma non si può certo negare come sia eccentrico e come il rapper abbia voluto distinguersi. Un abito viola firmato Dolce & Gabbana ricoperto da punte di metallo con una collana a forma di catena di argento sempre con punte, anelli coordinati e stivali neri con borchie d’argento a completare il look. Un look non molto semplice da portare, in quanto Machine Gun Kelly, durante la premiazione per il Favorite Rock Arist Award, ha ammesso che andare in bagno con un vestito del genere non è molto facile. Spazio anche per la nostra Italia con i Maneskin che, ancora una volta, riescono a colpire con il loro essere sempre sopra le righe e con il loro stile unico. Tutti e quattro coordinati, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono presentati in reggicalze con camice di diverso colore (così come le giacche), cravatte nere e pantaloni all’altezza delle cosce il tutto completato dai mocassini neri. Un look firmato Gucci che, da sempre, è portavoce del messaggio che il gruppo italiano vuole dare, ovvero un look genderless. Infine, spazio anche per Sabrina Carpenter, la giovane cantautrice della Pennsylvania classe 1999 che ha conquistato il pubblico grazie al suo look sexy, ma non eccessivo firmato Oscar De La Renta con top e minigonna argentati.

Passiamo invece agli unici due look bocciati durante la serata degli American Music Awards. Ci teniamo a precisare che non si tratta di un nostro parere personale, ma del parere della maggior parte delle voci che circolano sul web. Prima bocciata è Kelly Rowland, cantautrice della Georgia classe 1981, che ieri era una delle presentatrici dell’evento. Il suo look è stato considerato troppo aggressivo: fosse stato solo per il lungo vestito leopardato che lasciava scoperta una gamba ci poteva anche stare, ma non sono per niente piaciuti i lunghi guanti neri che indossava e che hanno fatto bocciare il look completo. Bocciata anche Kali Uchis, cantautrice statunitense classe 1994, e per un motivo molto simile: l’abito rosso lungo fino alle caviglie è piaciuto, ma non è stato lo stesso per il cappuccio piumato dello stesso colore che ha rovinato il tutto.

