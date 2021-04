Chi non ha mai sentito parlare di American Psycho? Il film uscito nel 2000 al cinema ed ispirato all’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis uscito nel 1991. Un film thriller che vede protagonista un giovane Chris Bale nei panni di Patrick Bateman: un broker di Wall Street che conduce una vita apparentemente normale, ma che di notte si trasforma in un serial killer senza pietà.

Una trama che ha appassionato il pubblico, ma non la critica che all’inizio non lo aveva accolto in modo positivo. Ed ora, a distanza di poco più di vent’anni, si torna a parlare di questo capolavoro senza tempo (c’è gente che rivela di averlo visto più di trenta volte) perché si è al lavoro su una serie televisiva. A rivelarlo è Kevin Beggs, presidente di Lionsgate TV, che a Deadline ha affermato che:

“Abbiamo appena terminato ‘Dear White People’ ed è stata una bella esperienza. Sta per arrivare ‘Blindspotting’, mentre ‘American Psycho’ è in fase di sviluppo. Stiamo provando a capire, inoltre, cosa si potrebbe fare per la TV con il franchise di ‘Saw’”.

Il protagonista di American Psycho

Al momento abbiamo a disposizione solo queste dichiarazioni e non ci è dato sapere se si tratterà di un adattamento fedele al best seller American Psycho o se verrà sviluppato qualcosa di totalmente nuovo ad episodi. Sicuramente, però, non si tratta di un’idea nuova. Già in passato, infatti, si era tentato di creare uno show con protagonista Patrick Bateman in età matura senza, però, riuscirci. Molta la curiosità intorno a questo nuovo lavoro e soprattutto per scoprire chi prenderà parte al cast. Troveremo ancora Chris Bale? Questo è ciò che sperano i fan del film, ma un suo ritorno sembra difficile. Una cosa è certa, sarà necessario aspettare almeno il prossimo anno per vedere la serie tv sul piccolo schermo.

A te piace American Psycho? Hai visto il film o letto il libro? Ti aspettiamo nei commenti!