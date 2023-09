“American Town” di Ed Sheeran rompe un silenzio iniziato da quando il cantautore ha annunciato l’arrivo di un nuovo album a pochi mesi da “Subtract“. È oggi, infatti, la data in cui scade il countdown per Autumn Variations, il nuovo disco di Ed Sheeran con il quale salutiamo l’estate e accogliamo l’autunno.

American Town di Ed Sheeran esce contestualmente e ci ritroviamo con un brano leggero, pacato come la voce dell’artista,

Il brano è prodotto da Aaron Dessner con il quale rinnova la collaborazione dopo Subtract. Ma perché un nuovo album a pochi mesi dall’ultimo? Lo stesso Ed Sheeran ha spiegato:

“Lo scorso autunno ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso”.

Il significato di “American Town” di Ed Sheeran

Proprio la sensazione di cambiamento si percepisce in American Town, che suggerisce le atmosfere del disco e si pone come l’atterraggio morbido dopo i grandi salti emozionali dell’estate.

A proposito del titolo, Ed Sheeran spiega:

“Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto Enigma Variations, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album”.

Un concept album, quindi, che arriva pet tamponare quasi tutto il dolore dal quale è nato il lavoro precedente e di cui il cantautore ha spesso parlato per raccontare i suoi momenti difficili dell’ultimo anno, dalla malattia della moglie alla morte di un amico. Ancora di più quindi, Ed Sheeran ha scelto di incanalare tutta la negatività attraverso la musica, rendendosi uno degli autori più prolifici della scena contemporanea.

La traduzione di “American Town” di Ed Sheeran

Siamo molto lontani da casa

Non ti vedo da così tanto tempo

Ma tutto è tornato in un attimo

E l’anno è iniziato con il freddo

Ma non me ne sono accorto

Quando abbiamo scoperto che c’era una stanza per entrambi

Ordiniamo cibo cinese in piccole scatole bianche

Viviamo la vita che abbiamo visto in Friends

La tua stanza si adatta a malapena al materasso

Svegliati, vai di nuovo al lavoro

Il vento sembra soffiare proprio attraverso di noi

I piumini sono la tendenza

La fretta di precipitarsi profondamente nell’amore

Ragazza inglese in una città americana

Non c’è l’ascensore fino al 5° piano

Suonerò il campanello, poi scenderai subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a 3 piedi da terra

Perduti nell’amore, e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana

I giorni vanno e vengono

Ma tutto finisce quando le porte si chiudono

E ho addosso il tuo profumo

Sei inutile con il tuo telefono

Guardiamo le commedie e ci perdiamo il finale

Conversazioni fino all’alba

Qualsiasi cambiamento di marea lo respingiamo

Ci sfidiamo sui significati della canzone

Quindi usciamo senza prenotazione

Beviamo dai sacchetti di carta

Perdere tempo è tempo non sprecato, con la mia

Ragazza inglese in una città americana

Non c’è l’ascensore fino al 5° piano, suonerò il campanello, poi scenderai subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a 3 piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana

E quando i nostri occhi sono chiusi insieme, non riesco a spiegarlo

Come il tuo profumo mi porti in un luogo più alto

Possiamo guardarlo svolgersi o possiamo cambiare il suo sapore

E ricostruirlo quando si rompe

Beviamo Moscow Mule e rubiamo le tazze

Principalmente il bar Bowery

Che giorno perfetto per innamorarsi

Che modo di farlo iniziare

Arriva quando pensi che tutto sia perduto

Non ricordo quando

Ho iniziato a non dover mai fingere con la mia

Ragazza inglese in una città americana

Non c’è l’ascensore fino al 5° piano, suonerò il campanello, poi scenderai subito

Vorrei che il tempo si fermasse

Salopette sopra la felpa con cappuccio, siamo fuori

I piedi sono a 3 piedi da terra

Perduti nell’amore e non vogliamo essere ritrovati

Siamo solo io e te

La mia ragazza inglese in una città americana

E tu, cosa ne pensi di “American Town” di Ed Sheeran? Lascia un commento!