L’estate è vicina, e la cantante spagnola con più di 5 milioni di ascoltatori ogni mese su Spotify, Ana Mena, è tornata oggi, venerdì 3 giugno, a deliziarci con un nuovo brano vivace e allegro, perfetto da ballare durante le caldi sere che verranno: “Mezzanotte“.

Il singolo, prodotto da Andres Torres e Mauricio Rengifo, è stato annunciato dalla stessa cantante sui propri profili social, con una semplice scritta molto ad effetto: “L’estate è arrivata!“. Ci troviamo dunque di fronte a quello che è destinato a diventare ben presto un vero e proprio tormentone estivo…

Significato della canzone

“Mezzanotte” è un brano orecchiabile incentrato su un amore estivo, intenso e vibrante ma estremamente labile, che a quanto pare, nonostante la parvenza di durare per sempre, si è già concluso (“Non voglio credere che ora è tutto finito“).

Testo della canzone

[Verso 1: Ana Mena]

Io e te, mare chiaro

Ti accorgi di me, un po’ per caso

Il cuore si perde, tra la gente

Dimmi se mi hai mai amata veramente

Un po’ magico, malinconico

Quasi stupido, ma romantico

Sfiorarsi la pelle, far finta di niente

Poi dirti che volevo te solamente



[Ritornello]

Balliamo soli io e te

Ancora un bacio al buio, solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby, solo io e te, ancora un bacio al buio

Solo io e te e quel tuo sguardo che mi conoscе, conosce

Meglio della luna di mеzzanotte (Mezzanotte, Mezzanotte)

(Ahi)

Meglio della lune di mezzanotte (Ahi)

[Verso 2: Ana Mena]

(Ana Mena)

Quest’attimo fuggente durerà all’infinito

Parli sulla mia bocca, la sfiori con un dito

Chiedi tutto quello che vuoi

È un momento d’oro per noi, è un momento d’oro per noi

Il nostro golden point

Giuro non voglio credere che ora tutto è finito

Mi manca quella parte di te che non ho mai capito

Scende piano dentro di me come un sorso di vino

Dello stesso rosso del mio vestito

[Ritornello: Ana Mena]

Balliamo soli io e te

Ancora un bacio al buio, solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby, solo io e te, ancora un bacio al buio

Solo io e te e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte (Mezzanotte, Mezzanotte)

(Ahi)

Meglio della lune di mezzanotte (Mezzanotte, Ahi)

Meglio della lune di mezzanotte.

–

Vi piace questo brano? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!