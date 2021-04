I fan de Il Trono di Spade saranno felici di sapere che, finalmente, sono cominciate le riprese del prequel della serie, il nuovo show targato HBO House of the Dragon.

Era da qualche tempo che si parlava di questo nuovo progetto che si è andato delineando pian piano, rallentato come è successo per altre produzioni televisive dalla pandemia da Covid-19.

Con il passare dei mesi, però, lo show ha assunto contorni sempre più definiti e qualche giorno fa la rete ha pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di House of the Dragon alcune foto con i membri del cast impegnati a studiare i propri copioni. Nelle ultime ore, inoltre, l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese che hanno come sfondo i bellissimi panorami della Cornovaglia.

HBO ha dato il via alle riprese di House of the Dragon che parte dalla Cornovaglia

House of the Dragon è la serie prequel di Game of Thrones che uscirà nel 2022, basata sul romanzo fantasy di George R. R. Martin, Fuoco e sangue, è uno di quei prodotti che, non ancora ultimati, sono già destinati ad avere un successo mondiale.

Le prime scene dei dieci episodi della prima stagione, che dovrebbero mantenere in quanto a numeri gli stessi visti in Game of Thrones, sono ambientati in Cornovaglia. La produzione, infatti, ha scelto come location Holywell Bay, a pochi chilometri dalla cittadina di Newquay, nel Nord della Cornovaglia.

Le prime immagini mostrano una bellissima e grande spiaggia di sabbia dai colori chiari, circondata da suggestive dune alte anche una ventina di metri. Quando c’è bassa marea, inoltre, la spiaggia diventa molto più ampia, circa un chilometro e mezzo, ma quando la marea sale e le correnti atlantiche si fanno più forti diventa il paradiso dei surfisti.

Non è la prima volta che Holywell Bay viene scelta come location di film o serie televisive. Prima di House of the Dragon, infatti, nello stesso luogo sono state ambientante alcune scene di 007 – La morte può attendere, il film del 2002 con Pierce Brosnan e Halle Berry dove in realtà c’era la necessità di ricreare una spiaggia della Corea del Nord, altrimenti impossibile da raggiungere dalla troupe.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati ambientati diversi episodi della serie televisiva Agatha Christie.

Le prime scene del sequel de Il Trono di Spade

Le prime scene della serie ad essere girate, che andranno a comporre i dieci episodi della prima stagione, cominciano mettendo in luce le vicende della famiglia Targaryen, quella a cui appartiene Daenerys, la madre dei draghi, che in Game of Thrones è interpretata dall’attrice Emilia Clarke.

Le prime immagini diffuse sono quelle in cui si vedono gli attori Matt Smith ed Emma Darcy in costume di scena mentre passeggiano sulla spiaggia. I due interpretano il Principe Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. Quest’ultima indossa un lungo abito di colore scarlatto. Sul set approntato sulla spiaggia, inoltre, è anche in costruzione il relitto di una nave.

La spiaggia dove si sono svolte le riprese. Newquay in Inghilterra.

Si comincia, dunque, raccontando l’inizio del declino della casata, da quando tutta la corte venne trasferita a Roccia del Drago, e i Targaryen furono l’unica famiglia – tutti con i capelli biondo platino – di signori dei draghi a sopravvivere al disastro di Valyria. A quel tempo, 300 anni prima degli eventi raccontati ne Il Trono di Spade, la famiglia regnava su tutti i sette regni, anche grazie ai loro draghi che incutevano paura e rispetto.

Tra i nuovi protagonisti della serie, quindi, avremo subito modo di conoscere Re Viserys Targaryen (l’attore Paddy Considine), Alicent Hightower (Olivia Cooke), la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma Darcy), il principe Daemon Targaryen (Matt Smith) e Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint).

E voi cosa ne pensate dell'inizio delle riprese di House of the Dragon, aspettavate anche voi la serie? E come vi sembra la scelta dei luoghi scelti per ambientare i nuovi episodi? Diteci cosa ne pensate nei commenti!