Finalmente è disponibile il trailer in italiano di Elite 4! Non si tratta affatto, però, di un video casto, puro o romantico, anzi! È stata fatta una scelta tutt’altro che misurata e tranquilla, decidendo di prendere una deriva decisamente sexy, sposando a pieno lo stile della serie spagnola.

Siete pronti anche voi a questa visione un po’ diversa dal solito? Bene, godetevi il trailer bollente di Elite 4, tenendo sempre bene a mente che i nuovi episodi del teen drama spagnolo saranno disponibili a partire dal 18 giugno, e che per questa stagione saranno preceduti da quattro inedite storie brevi.

La quarta stagione della serie, che i fan attendono con ansia, già dal solo trailer si presenta tutt’altro che tranquilla. E, non a caso, la frase che Netflix ha scelto per accompagnare l’uscita del video in italiano non lascia a proposito di ciò che aspetta i telespettatori alcun dubbio:

Hanno tutto, ma vogliono di più. Il nuovo anno a Las Encinas inizia il 18 giugno.

Elite 4… il trailer ufficiale è hot!

Sarà per questo motivo, per le premesse tutt’altro che rassicuranti, che la rete ha deciso di realizzare un trailer così esplicativo, e che nulla lascia all’immaginazione? A quanto si apprende dalle recenti indiscrezioni sulla quarta stagione dello show, un nuovo folle anno scolastico attende gli studenti di Las Encinas.

Nella quarta stagione di Elite, infatti, il seguitissimo teen drama spagnolo di Netflix creato da Carlos Montero e Darío Madrona, avremo modo si conoscere nuovi personaggi, di vedere nascere nuovi amori e – soprattutto – una nuova tragedia sarà al centro del prossimo ciclo di episodi di cui la rete ci ha tenuto a dare un assaggio con il concitato trailer ufficiale italiano.

La trama di Elite 4 e il cast

Nella quarta stagione di Elite la scuola più privilegiata di Spagna sarà, ancora una volta teatro di una tragedia. Arriverà un nuovo direttore Benjamin Commerford (interpretato dall’attore Diego Martín) che è anche uno degli uomini d’affari più potenti d’Europa, e sarà determinato a rimettere l’istituto di Las Encinas, – che, secondo lui, è andato fuori strada nel corso degli ultimi anni – di nuovo in carreggiata.

Porterà con sé i suoi tre figli Ari (l’attrice Carla Díaz), Mencía (l’attrice Martina Cariddi) e Patrick (l’attore Manu Rios): tre adolescenti troppo abituati a fare sempre a modo loro e ad avere quello che vogliono quando lo vogliono ad ogni costo. Come è abbastanza prevedibile, con i nuovi arrivati avrà inizio una battaglia tra vecchi e nuovi compagni di compagni di classe.

Tra i nuovi personaggi c’è sicuramente da segnalare il principe Phillipe Florian Von Triesenberg, interpretato da un’altra new entry, l’attore Pol Granch che darà filo da torcere alla povera Cayetana (l’attriceGeorgina Amorós ), che adesso è diventata la donna delle pulizie della scuola.

Ci sarà, dunque, uno scontro tra fazioni che metterà più che mai alla prova i valori dell’amicizia, dell’amore, della lealtà, della scoperta della propria sessualità, del potere invincibile dei privilegiati e della cultura del silenzio. Dal confronto esploderà una tragedia con una vittima e un carnefice la cui identità dovrà essere svelata. Come nelle migliori tradizioni della serie…