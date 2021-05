Lupin Parte 2 sta per cominciare!

Recententemente Netflix ha comunicato che la seconda parte della serie Lupin andrà in onda il prossimo giugno. Inizialmente il servizio di streaming non aveva specificato il giorno preciso in cui sarebbero stati rilasciati i nuovi episodi dell’attesissimo show di cui è protagonista Assane Diop, interpretato dall’attore Omar Sy.

Negli ultimi giorni, però, è stata confermata la data di uscita dell’11 giugno, e oggi una gradita sorpresa per tutti coloro che fremono per sapere cosa sta per accadere nella serie televisiva francese, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc, aventi per protagonista il celebre ladro Arsenio Lupin.

Netflix ha infatti rilasciato un trailer che riguarda i nuovi episodi di Lupin Parte 2, che saranno in totale cinque e dovrebbero essere quelli conclusivi dello show. La prima parte della serie si era concluso con un colpo di scena che aveva lasciato i fan di Assane Diop con il fiato sospeso, e adesso sapremo cosa è accaduto!

Cosa accadrà ad Assane in Lupin parte 2?

Con la ricerca di vendetta di Assane Diop contro Hubert Pellegrini nel caos e suo figlio rapito, il ladro ricercato deve ora escogitare un nuovo piano per far conoscere a tutti i crimini di Hubert, mentre il perfido uomo cerca di attirare Assane nella sua trappola con un’esibizione sinfonica ospitata dalla sua fondazione.

Così come si può vedere nel trailer, inoltre, si accenna a molti altri inseguimenti in auto ad alta velocità che sicuramente faranno parte di Lupin parte 2, e insieme a queste anche alle frenetiche battute di caccia che avranno come suggestivo sfondo le catacombe di Parigi. Tutto cio, quindi, avverrà nell’attesa seconda stagione della serie.

Il regista della serie Louis Leterrier che ha diretto i primi tre episodi dello show, lanciatissimo nel voler dare qualche anteprima ai fan rispetto ai mirabolanti inseguimenti che vedremo nella seconda stagione di Lupin, il mese scorso ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone nella quale ha dichiarato che:

“È lo spettacolo giusto al momento giusto con il ragazzo giusto. Sembrava una vera storia di evasione in un tempo che aveva bisogno di una fuga.”

Quando andrà in onda Lupin parte 2?

Dopo qualche resistenza iniziale per rendere l’attesa ancora più pressante, Netflix ha voluto dichiarare la data esatta di debutto dei nuovi episodi della serie sul ladro gentiluomo in un modo un po’ particolare e, senza dubbio, in linea con l’atmosfera “misteriosa” della serie.

Con un tweet dal suo profilo ufficiale, infatti, la piattaforma di streaming ha lasciato ai fan della serie l’opportunità di scoprire da soli la data di uscita di Lupin 2 con un rebus da risolvere. È stato, infatti, nascosto, infatti, nel poster di Lupin 2 che vede il ladro creato dall’immaginazione dello scrittore Maurice Leblanc sullo sfondo di Parigi, il giorno esatto di debutto della parte seconda di stagione.

Per tutti coloro che hanno fatto fatica a trovare la data nascosta nell’immagine, niente paura! La rivelazione è stata comunque fatta. C’è chi ha letto le due finestre con la luce accesa come un 11 che, insieme all’orologio che segna le sei starebbe per l’11 giugno (11-06). A conferma di quest’ipotesi c’è il fatto che il tweet è stato pubblicato proprio alle 11.06, quindi molto probabilmente potremo vedere i nuovi episodi di Lupin 2 proprio il giorno 11 giugno 2021.

Il cast confermato anche per la seconda parte

Nel cast, oltre al protagonista Omar Sy, ci saranno anche gli interpreti: Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Nicole Garcia (Anne Pellegrini), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Shirine Boutella (lieutenant Sofia Belkacem) e Soufiane Guerrab (Youssef Guedira). La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).