Senza dubbio, una delle novità più attesa del 2022 è stato l’arrivo di And Just Like That, l’atteso revival di Sex and the City che ha portato con sé molte novità. Da una parte è stato molto amato per il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon in versione cinquantenni, ma dall’altra parte non è stato troppo apprezzato.

Nonostante questo, i numeri sono stati dalla sua parte tanto che And Just Like That è stato rinnovato per una seconda stagione e, da quel momento, i rumors sono diventati sempre più frequenti. Ed i rumors si basano soprattutto sul possibile ritorno di Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones. Come sappiamo, l’attrice del Regno Unito classe 1956 ha avuto alcuni dissapori con le sue colleghe e, per questo motivo, ha deciso di non tornare sul set. Il nuovo capitolo di And Just Like That arriverà su HBO Max e veniamo a sapere che ci sarà anche Samantha Jones. A darne la conferma è Michael Patrick King, lo showrunner, che a tal proposito ha affermato (con parole sibilline e che non lasciano spazio a certezze, ma solo a supposizioni):

“È tutto così nuovo in questo momento. Una delle mie grandi regole è non dire le cose finché non sono reali. Il mio obiettivo è riunire tutti i personaggi nel mix, in modo che non viaggino su passerelle separate”.

La prima stagione ha visto Samantha presente tramite alcuni sms inviati a Carrie dopo l’improvvisa morte del marito Big. Sarà così anche per la seconda stagione o la vedremo tornare in carne ed ossa? Lo showrunner prosegue con alcuni spoiler da non leggere se non volete rovinarvi la sorpresa e se non volete sapere come si è conclusa davvero la prima stagione:

“È molto divertente, perché ogni singolo sceneggiatore ha una versione diversa di quello che è successo durante quella conversazione. Quindi, penso che ci fosse dello Champagne. Penso che ci sia stato un tiro alla fune tra adulti, e una storia d’amore che hanno capito essere più importante della paura di ricucire. Sono sicuro che hanno passato una bella serata. Secondo me, hanno passato una bella serata e le cose si sono risolte. Una volta che Carrie ha lasciato andare un vecchio, grande amore, è tornata da uno dei suoi amori presenti”.

Il finale della prima stagione, quindi, ha visto Carrie e Samantha incontrarsi nuovamente, ma ovviamente non è andato in onda, mentre Carrie lasciava andare le ceneri del defunto marito Big nel fiume Senna. Non ci resta altro che aspettare il mese di ottobre, ovvero quando inizieranno le riprese di And Just Like That 2 a New York per poi arrivare all’estate 2023 per la messa in onda sul piccolo schermo. Inutile dirlo, il nuovo capitolo è atteso con ansia e non si vede l’ora di vedere quali sorprese ci riserverà.

E tu hai visto la prima stagione di And Just Like That? Così ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!