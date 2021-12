And Just Like That… sta arrivando! Ormai c’è la data ufficiale del giorno in cui Sky manderà in onda il primo episodio in lingua italiana, e da oggi è disponibile anche il trailer ufficiale italiano che ci permetterà di conoscere le nuove vite delle ragazze di Sex and the City.

Sono mesi, ormai, che si parla di questa attesissima nuova uscita sul piccolo schermo. Tra polemiche, conferme, addii e anticipazioni, è finalmente arrivato il giorno in cui HBO trasmetterà il primo episodio dello show, che andrà in onda anche in Italia, in lingua originale, in contemporanea con il debutto statunitense.

La data fatidica, quindi, attesa da moltissimi fan della serie madre, Sex and the City – che conta una serie tv da sei stagioni e ben due film usciti al cinema dal discreto successo -, è stata comunicata: And Just Like That…, il nuovo capitolo della saga fortemente voluta dal produttore esecutivo Michael Patrick King (Will & Grace, Murphy Brown, The sweet life), arriverà il 9 dicembre. E c’è anche un nuovo trailer ufficiale in italiano, che vi mostriamo in anteprima oggi, alla sua uscita su Sky.

Le tre protagoniste della serie And Just Like That…

I primi due episodi di And Just Like That… alle 9 del mattino

Hbo, quindi, – che come era facile immaginare ha dedicato uno speciale alla nuova serie facendo un tuffo nel passato su tutto ciò che ha rappresentato Sex and the City per i tanti telespettatori che hanno amato, seguito e sostenuto la serie cult degli anni novanta e passa -, trasmetterà i primi due episodi il 9 dicembre.

E, per evitare spoiler e dare anche il giusto tributo a questo esordi televisivo, i primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW a partire dalle ore 9.00, esatto momento in cui andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. La miniserie sarà composta da dieci episodi.

Sabato 11 dicembre, invece, andranno in prima serata su Sky Serie, già doppiati in italiano. Così come molti già sapranno, And Just Like That… seguirà ancora una volta le vicende di Carrie Bradshaw – l’attrice Sarah Jessica Parker (Extreme Measures – Soluzioni estreme, Hollywood, Vermont, Tutte le strade portano a Roma), Miranda Hobbes – che ha il volto di Cynthia Nixon (An Englishman in New York, ) – e Charlotte York, ovvero Kristin Davis (Melrose Place, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D, Viaggio nell’isola misteriosa, Le verità sospese, Franklin D. Roosevelt. Un uomo, un presidente) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta.

Il cast include anche molti nuovi arrivi, ovvero gli attori Sara Ramírez (Grey’s Anatomy, NYPD – New York Police Department, Madam Secretary), Sarita Choudhury (Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, Homeland – Caccia alla spia, Modern Love), Nicole Ari Parker (Dancing in September, Black Dynamite, Other Women’s Children), Karen Pittman (The Bourne Legacy, The Rewrite, Benji the Dove), Chris Noth (The Perfect Man, Cenerentola in passerella, Titanic – Nascita di una leggenda), Mario Cantone (La vita dopo i figli, Sfilata con delitto, Il mistero dei capelli scomparsi), David Eigenberg (Due donne e un assassino, The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, Chicago Med), Willie Garson (Cosa fare a Denver quando sei morto, Quel pazzo venerdì, Hawaii Five-0) e Evan Handler (Questioni di famiglia, Californication, Too Big to Fail – Il crollo dei giganti).