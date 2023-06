And Just Like That .. è una serie tv statunitense creata da Darren Star e che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo lo scorso anno, portando con sé critiche in quanto proseguimento della famosa serie tv Sex and the City, amata in tutto il mondo.

Critiche che, però, con il tempo si sono affievolite lasciando spazio alla felicità di poter rivedere le amiche di nuovo insieme e più mature. All’attivo ha una stagione con dieci episodi che, inutile dirlo, sono stati un grande successo. Ed ora il pubblico attende con ansia il 23 giugno, giorno in cui i nuovi episodi inizieranno a fare il loro debutto negli Stati Uniti e, contemporaneamente, anche in Italia su Sky e su Now. Certo, nel primo capitolo una cosa su tutte è stata notata, ovvero l’assenza di Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones. Si sa che è sempre stata uno dei personaggi più amati di Sex and the City per il suo essere sopra le righe, sempre sincera ed esuberante. La sua assenza si è sentita nonostante sia stato un successo lo stesso, ma mancava Samantha.

Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones

Nell’ultimo anno il pubblico ha voluto dire la sua ed ha sperato che Kim Cattrall potesse cambiare idea e tornare a vestire i panni della donna che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Durante la prima stagione di And Just Like That … Samantha era presente, ma in modo indiretto, tramite alcuni sms inviati a Carrie che ci rivelavano come la donna si trovasse a Parigi. E proprio a Parigi pare che Carrie la abbia incontrata dopo la morte di Mr Big, ma ovviamente questo non è andato in onda. Ebbene pare che le preghiere del pubblico siano state esaudite. Stando a quanto rivela il New York Post, infatti, sembra che Kim Cattrall prenderà parte a And Just Like That 2 in un cameo che andrà in onda durante l’episodio finale della seconda stagione, atteso per il mese di agosto.

A darci ulteriori informazioni ci pensa Variety che rivela come vedremo Samantha mentre parla al telefono con Carrie (l’attrice Sarah Jessica Parker). Tra le due, come sappiamo, non ci sono buoni rapporti e pare, infatti, che la scena non sia stata girata in contemporanea. A convincere la Cattrall a tornare sul set, anche se per poco, è stato Casey Bloys, il capo di Hbo che l’ha contattata personalmente. Un’offerta che l’attrice non poteva risparmiare e si dice che le siano stati offerti molti soldi, ma ovviamente sono solo rumors che non hanno trovato conferma nella realtà. Tuttavia i fan sono felici di poter vedere riunite, anche solo per un attimo, le ragazze di Sex on the City e sperano che Kim Cattrall si convinga e magari prenda parte a And Just Like That terza stagione. Al momento è ancora presto e non sapremo neanche se la serie tv avrà un terzo capitolo, ma mai dire mai.

E tu hai visto And Just Like That? Cosa ne pensi della decisione presa da Kim Cattrall? Ti aspettiamo nei commenti!