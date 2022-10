Andrea Bocelli è un tenore italiano classe 1958. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei tenori di talento italiani più apprezzati nel mondo. Se da una parte vanta una carriera di tutto rispetto, dall’altra parte è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata che cerca di tenere sempre protetta poiché non ama mettere la sua famiglia sotto le luci dei riflettori.

Sappiamo che ha tre figli tra cui, il maggiore, è Matteo Bocelli che ha deciso di seguire la sua strada in modo davvero positivo dato che, in breve tempo, è riuscito a mettere da parte l’etichetta di “figlio d’arte” ed è riuscito a farsi apprezzare per la sua bravura arrivando a siglare, nel 2019, un contratto con la Capitol Records. Ed ora Andrea Bocelli è pronto a fare il suo ritorno nel mondo musicale al fianco del figlio Matteo e con un debutto nella famiglia Bocelli. Infatti, è in arrivo un album di Natale dal titolo A Family Christmas prodotto da Stephan Moccio dove il tenore duetterà con il figlio maggiore, ma anche con Virginia, la piccola di casa Bocelli. Per la prima volta, tutti e tre insieme in un disco che sarà rilasciato a livello mondiale e che farà il suo ingresso in scena il prossimo venerdì, 21 ottobre. All’interno dell’album troveremo le canzoni natalizie più famose e conosciute da tutti, ma anche nuove interpretazioni di alcuni canti tradizionali.

La tracklist di A Family Christmas

1 Do You Hear What I Hear

2 Away in a Manger

3 Feliz Navidad

4 The First Noel

5 Have Yourself a Merry Little Christmas

6 Over the Rainbow

7 Buon Natale (CMaj)

8 Joy To The World

9 The Greatest Gift

10 When Christmas Comes to Town

Matteo Bocelli ed il papà Andrea

Due sono i brani inediti ovvero The Greatest Gift ed Have Yourself a Merry Little Christmas che sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali. Andrea Bocelli aveva già cantato singolarmente con i figli, ma questa è la prima volta che lo fanno tutti e tre insieme ed è la prima apparizione in un album per la piccola Virginia di soli 10 anni che nel 2020 ha conquistato il pubblico al fianco del padre sulle note di Hallelujah durante il concerto Believe in Christmas con Bocelli che, orgoglioso, aveva affermato:

“Il duetto con Virginia, più che altro, è stato una sorta di regalo di Natale che lei mi ha fatto. Conosceva questo brano, come pure gli altri che compongono l’album… Il progetto è nato durante il lockdown e abbiamo condiviso ancora più intensamente ciò che già usualmente facciamo, avendo io uno studio di registrazione in casa”.

Mentre per quanto riguarda il nuovo album in arrivo il tenore non ha dubbi e rivela che:

“Penso che non ci sia niente di più bello che fare musica con i tuoi figli; lo considero un privilegio”.

E tu cosa ne pensi di questa collaborazione artistica della famiglia Bocelli? Sei già proiettato nell’atmosfera natalizia? Ti aspettiamo nei commenti!