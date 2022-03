Andrea Crimi è un cantautore di Messina classe 1991 e che è diventato un volto noto nel 2016 quando ha iniziato a pubblicare alcune sue autoproduzioni nel mondo virtuale attirando l’attenzione del pubblico. Laura Bono, invece, è una cantante di Varese classe 1979 che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Non credo nei miracoli iniziando poi una carriera in ascesa arrivando a fare parte de Le Deva dal 2017, anno in cui ha sostituito Simonetta Spiri.

Due nomi molto amati e che hanno deciso di collaborare. Ed oggi, venerdì 25 marzo, Andrea Crimi e Laura Bono tornano sulla scena musicale con il singolo Ci vediamo lunedì disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del terzo singolo estratto da L’amore dietro ogni cosa, l’antologia di racconti dello scrittore Simone Di Matteo, primo concept album al mondo tratto interamente da un’opera letteraria. Il brano è stato scritto dallo stesso Di Matteo con l’aiuto del paroliere Simone Pozzati.

I cantanti Laura Bono ed Andrea Crimi

Il significato di Ci vediamo lunedì

Nel brano Ci vediamo lunedì il genere che prevale è quello pop con un sound suggestivo e dinamiche accattivanti che aumentano nel ritornello. Il singolo è la storia di un sogno mai dimenticato, accarezzato nel tempo, rincorso, sfiorato e raggiunto con affanno, quell’affanno che si prova solo di fronte alla potenza di un sentimento sincero, malinconico e brillante. Ed ecco che le distanze si assottigliano e le incomprensioni si annullano nel momento in cui le mani e stringono, e mentre il gelo si fa strada, l’amore tanto atteso lo scioglie, e tutto ritorna forse com’era, anche se niente sarà più lo stesso.

Inutile dirlo, questa nuova collaborazione è piaciuta molto al pubblico che è entusiasta del brano Ci vediamo lunedì e che spera ci possano essere, in futuro, altri duetti tra Andrea Crimi e Laura Bono.

E tu hai già sentito il brano Ci vediamo lunedì? Cosa ne pensi del duetto tra Andrea Crimi e Laura Bono? Ti aspettiamo nei commenti!