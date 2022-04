Andrew McCarthy è stato scelto come new entry nel cast della nuova stagione di “The Resident”, il medical drama prodotto dalla FOX.

Andrew McCarthy apparirà negli ultimi tre episodi della serie, con la possibilità che il suo ruolo possa diventare fisso qualora la serie dovesse continuare con una sesta stagione.

Nel corso delle stagioni il cast è stato modificato diverse volte. Attualmente il cast è composto da Matt Czuchry, Bruce Greenwood, Manish Dayal, Malcolm-Jamal Warner, Jane Leeves, Jessica Lucas e Anuja Joshi.

Andrew McCarthy è apparso in piccoli ruoli in molte serie tv, l’ultima apparizione risale alla prima stagione di “Tredici” nel 2020. Negli ultimi dieci anni si è però dedicato principalmente alla regia di programmi e serie tv, fra cui 22 episodi di “The Blacklist” e 15 di “Orange is the New Black”.

La sua filmografia include inoltre numerose pellicole, fra cui “Weekend con il morto”, “Weekend con il morto 2” e “St. Elmo’s Fire”.

Il ruolo di Andrew McCarthy in “The Resident”

McCarthy interpreterà Ian Sullivan, un chirurgo pediatrico molto affascinante, che nasconde però una buona dose di narcisismo. Pur avendo un ottimo rapporto con i suoi piccoli pazienti, che lo considerano un eroe, ha una relazione complessa con sua figlia.

L’attore si unisce al cast di “The Resident” poco dopo l’uscita di scena di Miles Fowler, che interpretava Trevor, il figlio di Billie, che ha improvvisamente lasciato la serie dopo meno di una stagione.

Il finale della quinta stagione di “The Resident” andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 17 Maggio, mentre in Italia la serie è disponibile con un episodio a settimana su Disney+.

Nonostante la serie goda di molto successo la FOX non si è ancora pronunciata sul rinnovo per una sesta stagione.

E tu, cosa ne pensi del nuovo ruolo d Andrew McCarthy? Lascia un commento per dire la tua!