Il talento registico di Angelina Jolie, conosciuta ovviamente più per il suo lavoro come attrice, continua a crescere, grazie all’arrivo di un nuovo film, un biopic sul famoso fotografo di guerra Don McCullin.

Dopo il film Per primo hanno ucciso mio padre, che racconta la difficile situazione in Cambogia, Angelina Jolie pare essere la regista dalla sensibilità più adatta per una tematica forte come quella della professione di fotoreporter di guerra di McCullin.

Di cosa parlerà il film di Angelina Jolie sul fotografo Don McCullin

Essendo un film dichiaratamente bografico, la trama verterà sulla vita e sulla professione di Don McCullin, uno dei fotografi di guerra più famosi degli ultimi anni. La trama verrà basata sull’autobiografia del fotografo, da titolo Unreasonable Behaviour.

Grazie al suo lavoro di fotoreporter, McCullin ha tramandato ai posteri alcune dele foto più belle e toccanti dello scorso secolo, dando spazio, con i suoi scatti, ai ceti più bassi, poveri e sofferenti, flagllati da conflitti insensati, e vere vittime della disumanità della guerra.

Il film di Angelina Jolie, verrà prodotto da Tom Hardy e Dean Baker per mezzo della loro casa di produzione Hardy Son & Baker, e da Tim Bevan ed Eric Fellner con la Working Title Films.

Ecco le parole di Angelina Jolie riguardo al progetto:

Sono onorata di avere la possibilità di raccontare la vita di Don McCullin sul grande schermo. Sono stata attratta dalla sua combinazione unica di coraggio e umanità: il suo impegno totale a testimoniare la verità della guerra, la sua empatia e il rispetto per coloro che ne subiscono le conseguenze. Speriamo di realizzare un film intransigente come la stessa fotografia di Don, sulle persone e gli eventi straordinari a cui ha assistito e sull’ascesa e la caduta di un’era unica nel giornalismo. Angelina Jolie

Siamo molto curiosi di vedere cosa ne uscirà fuori… e tu cosa ne pensi?

Lascia un commento qui sotto per dire la tua.