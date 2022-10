Angelina Jolie è un’attrice di Los Angeles classe 1975. Ultimamente è nota a tutti per le sue vicende sentimentali dopo il divorzio da Brad Pitt e tutti i conseguenti problemi e rumors che ne sono derivati, ma non bisogna dimenticare che si tratta di una delle attrici più amate nel mondo intero e soprattutto una delle più apprezzate per il suo carattere ed il suo essere sempre disponibile con i suoi fan e non solo.

Il suo talento e la sua bellezza la portano ad essere uno dei nomi più desiderati dai produttori e dai registi famosi che la vogliono nei loro lavori. Protagonista di film come Ragazze interrotte, Lara Croft: Tomb Raider, Original Sin, Mr & Mrs Smith, La leggenda di Beowulf, Maleficent, Alice e Peter, Eternals per citare alcuni dei titoli che l’hanno vista protagonista. Ed ora è pronta per aggiungere al suo importante curriculum un altro ruolo molto importante. Infatti, è pronta per vestire i panni di Maria Callas ed è pronta per tornare al cinema come attrice protagonista. Sarà la prima donna di Maria, film di Pablo Larrain, dedicato appunto alla storia di Maria Callas, cantante lirica greca venuta a mancare nel 1977 dopo un attacco di cuore a Parigi a soli 53 anni. Una vita breve, ma che le ha permesso di conquistare il mondo intero. Il film ci darà la possibilità di conoscere meglio la vita di questa diva internazionale poiché siamo spesso portati a pensare che abbia avuto un’esistenza facile, piena di lusso e di ricchezza, ma in realtà come riporta il magazine People si tratta di:

“Una storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante lirica del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi del 1970”.

Pablo Larrain è un nome già ben consolidato nei tema dei biopic poiché si è occupato di Spencer su Lady Diana (uscito nel 2021 con protagonista Kristen Stewart) e di Jackie su Jacqueline Kennedy Onassis (uscito nel 2016 con protagonista Natalie Portman). Sarà affiancato da Steven Knight nella sceneggiatura proprio come in Spencer. Ovviamente grande entusiasmo da parte di Angelina Jolie che non ha perso occasione per commentare questo nuovo ruolo che l’attende:

Angelina Jolie sarà Maria Callas in Maria

“Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e l’eredità di Maria. Darò tutto il possibile per affrontare la sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare di più della storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno”.

E da parte sua anche Pablo Larrain è orgoglioso della scelta fatta. Il regista cileno ha affermato che:

“Avere la possibilità di combinare le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l’opera, è stato un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, un’artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un’opportunità affascinante. Un vero dono”.

E tu cosa ne pensi di Angelina Jolie nei panni di Maria Callas? Vedrai il biopic Maria? Ti aspettiamo nei commenti!